Скорочтение в Центре "Наши дети"

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Информация
Описание: занятия по скорочтению позволяют ребенку не только увеличить темп чтения, но и научиться понимать прочитанное. Подобное умение улучшает школьную успеваемость и повышает эрудицию.
Занятия направлены на детей, которые уже умеют читать слитно.
На занятиях происходит постоянная смена видов деятельности, что стимулирует интерес ребенка к происходящему. Помимо чтения дети выполняют по 8-10 различных упражнений на концентрацию и переключение внимания, на развитие многозадачности, на увеличение объема памяти, на развитие зрительной и слуховой памяти, на синхронизацию полушарий головного мозга и многие другие.
На уроке ребенку выдается рабочая тетрадь со всемиупражнениями и инструкциями к ним и другой стимульный материал.
Занятия скорочтением, помимо увеличения скорости чтения, помогут ребенку развить произвольное внимание, концентрацию, переключение внимания, увеличат объем памяти, сделают мышление более гибким и качественным.
Обучение проходит курсом, в конце обучения ребенок получает сертификат с указанием результатов.
Стоимость: 12800 рублей за курс (2 месяца - 16 занятий).
Возраст: от 7 до 8 лет.
Продолжительность: 1 час (плюс 15-20 минут для самостоятельных упражнений дома).
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 4 человек.
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