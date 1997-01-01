Скорочтение в Центре "Наши дети"

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Описание: занятия по скорочтению позволяют ребенку не только увеличить темп чтения, но и научиться понимать прочитанное. Подобное умение улучшает школьную успеваемость и повышает эрудицию.

Занятия направлены на детей, которые уже умеют читать слитно.

На занятиях происходит постоянная смена видов деятельности, что стимулирует интерес ребенка к происходящему. Помимо чтения дети выполняют по 8-10 различных упражнений на концентрацию и переключение внимания, на развитие многозадачности, на увеличение объема памяти, на развитие зрительной и слуховой памяти, на синхронизацию полушарий головного мозга и многие другие.

На уроке ребенку выдается рабочая тетрадь со всемиупражнениями и инструкциями к ним и другой стимульный материал.

Занятия скорочтением, помимо увеличения скорости чтения, помогут ребенку развить произвольное внимание, концентрацию, переключение внимания, увеличат объем памяти, сделают мышление более гибким и качественным.

Обучение проходит курсом, в конце обучения ребенок получает сертификат с указанием результатов.

Стоимость: 12800 рублей за курс (2 месяца - 16 занятий).

Возраст: от 7 до 8 лет.

Продолжительность: 1 час (плюс 15-20 минут для самостоятельных упражнений дома).

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 4 человек.