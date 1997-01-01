Скорочтение в Детском центре "Чайка"

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Описание: занятия помогут ребенку научиться осознанно и быстро читать тексты разного назначения. Быстрое чтение активизирует, процессы мышления, а также улучшает память, внимание и воображение. Ребенку становится проще воспринимать и запоминать материал. Кроме того, скорочтение улучшает диуцию и артикуляцию.

Обучение ментальной арифметике организовано совместно с Центром развития интеллекта Alfa.Brain.

Стоимость: 4800 рублей в месяц (4 занятия).

Возраст: от 8 до 12 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.