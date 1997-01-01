Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Скорочтение в Детском центре "Чайка"
Цена: От 4800
Возраст: 8 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, район Чуркин, ул. Черемуховая, 40
- +7 (902) 556-30-37
- +7 (924) 730-71-65
Информация
Описание: занятия помогут ребенку научиться осознанно и быстро читать тексты разного назначения. Быстрое чтение активизирует, процессы мышления, а также улучшает память, внимание и воображение. Ребенку становится проще воспринимать и запоминать материал. Кроме того, скорочтение улучшает диуцию и артикуляцию.
Обучение ментальной арифметике организовано совместно с Центром развития интеллекта Alfa.Brain.
Стоимость: 4800 рублей в месяц (4 занятия).
Возраст: от 8 до 12 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
-
Секция "Школа шпионов" в Центре "Эйдетика"От 7 до 15 лет От 6000 руб Частная
-
Либерика в Академии "AMAKids"От 7 до 16 лет От 4400 руб Частная
-
Кружок "Читай-ка" в Детском клубе TotoroОт 4 до 7 лет От 2800 руб Частная
-
Читалка в Семейном клубе "Шаги"От 5 до 6 лет От 500 до 3000 руб Частная
-
Скорочтение в образовательном центре "Юниум"От 11 до 18 лет От 3150 руб Частная
-
Скорочтение в Центре "Эйдетика"От 6 до 13 лет От 8000 руб Частная
-
Скорочтение в Центре "Наши дети"От 7 до 8 лет До 12800 руб Частная
-
Скорочтение в Школе ТелевиденияОт 8 до 16 лет От 3500 руб Частная
Загрузка комментариев...