Скорочтение в образовательном центре "Юниум"

Информация

Описание: программа помогает значительно расширить возможности памяти ребенка, а также развить скорость обработки информации. Обучение проходит по нескольким техникам, которые преподаватели подбирают индивидуально, учитывая особенности каждого отдельного ученика.

Занятия помогают выработать у детей автоматическую привычку быстро читать и запоминать. При этом для запоминания им не потребуется возвращаться к прочитанному материалу, проговаривать его вслух, напряженно и вдумчиво анализировать. В ходе занятий преподаватели доступно объясняют техники эффективного запоминания информации и наращивания темпа чтения. Полученную теорию учащиеся успешно отрабатывают на практике.

Что входит в обучение:

Уроки в виде интересных тренингов, включающие игры и практические задания;

Повышение мыслительных способностей, навыков чтения и запоминания;

Увеличение концентрации внимания;

Замена шаблонного мышления образным для непроизвольной визуализации прочитанного текста;

Использование школьного материала для освоения техники скорочтения.

Чему научится ребенок:

Нестандартно мыслить;

Быстро читать без потери понимания текста;

Выделять ключевые слова в тексте;

Красиво пересказывать текст и формулировать мысли;

Cтруктурировать информацию;

Запоминать любую информацию.

Стоимость: 3150 рублей в месяц.

Возраст: от 11 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватель: Екатерина Вершина.