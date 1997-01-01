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Скорочтение в образовательном центре "Юниум"
Адреса
- +7 (924) 257-00-45
- +7 (984) 154-92-71
Информация
Описание: программа помогает значительно расширить возможности памяти ребенка, а также развить скорость обработки информации. Обучение проходит по нескольким техникам, которые преподаватели подбирают индивидуально, учитывая особенности каждого отдельного ученика.
Занятия помогают выработать у детей автоматическую привычку быстро читать и запоминать. При этом для запоминания им не потребуется возвращаться к прочитанному материалу, проговаривать его вслух, напряженно и вдумчиво анализировать. В ходе занятий преподаватели доступно объясняют техники эффективного запоминания информации и наращивания темпа чтения. Полученную теорию учащиеся успешно отрабатывают на практике.
Что входит в обучение:
- Уроки в виде интересных тренингов, включающие игры и практические задания;
- Повышение мыслительных способностей, навыков чтения и запоминания;
- Увеличение концентрации внимания;
- Замена шаблонного мышления образным для непроизвольной визуализации прочитанного текста;
- Использование школьного материала для освоения техники скорочтения.
Чему научится ребенок:
- Нестандартно мыслить;
- Быстро читать без потери понимания текста;
- Выделять ключевые слова в тексте;
- Красиво пересказывать текст и формулировать мысли;
- Cтруктурировать информацию;
- Запоминать любую информацию.
Стоимость: 3150 рублей в месяц.
Возраст: от 11 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 2 часа 25 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватель: Екатерина Вершина.
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