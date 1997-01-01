Скрапбукинг в Хобби-студии «Мозаика»

Информация

Описание: обучение созданию красивых оригинальных открыток, альбомов, блокнотов, изучение на практике различных идей и техник оформления.

Возраст учеников: от 7 лет и старше.

Стоимость занятий: от 350 до 800 рублей.

Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 30 минут.

Расписание работы: вт-вс, с 10:00 до 19:00, понедельник - выходной.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: от 3 до 5 человек.

Все необходимые материалы предоставляются на занятии.