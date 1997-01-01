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        Сноуборд и горные лыжи в спортивной школе "Синяя сопка"

        Сноуборд и горные лыжи в спортивной школе "Синяя сопка"

        Количество преподавателей: 2
        Тел: <i></i>
        Сноуборд Горные лыжи
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 500 - 2500
        Возраст: 4 - 15 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Центр, пр-т Партизанский, 44 кор. 5
        Артём, ул. Фрунзе, 32б
        Информация

        Описание: занятия в горнолыжной школе проходят по австрийским, канадским и американским методикам обучения горнолыжной технике. Ребенок сможет кататься на склонах любой сложности, разовьет баланс, ловкость и силу.

        Занятия на свежем воздухе хорошо укрепляют здоровье ребенка, улучшается работа дыхательной системы, укрепляется мышечный корсет, происходит правильное формирование скелета, а также развивается выносливость и координация движений.

        Обучение проходит в течение всего года. Зимой занятия проводятся на горнолыжных склонах Центра зимних видов спорта "Синяя сопка", а с весны по осень занятия проходят в формате общей физической подготовки. Два раза в неделю ребята занимаются в спортивном зале и один раз в неделю на свежем воздухе на роликовых коньках или лонгбордах . Также периодически организуются тренировки на батуте.

        Кроме того, ребята с хорошими навыками катания регулярно участвуют в городских, краевых и всероссийских соревнованиях.

        Стоимость: 2500 рублей в месяц. Одно занятие - 500 рублей. В стоимость обучения входит безлимитный абонемент на пользование подъемниками на склонах Центра зимних видов спорта "Синяя сопка".

        Возраст: от 4 до 15 лет. Обучение проходит в группах сформированных по возрасту и навыкам катания:

        • Детская группа "Снеговичок" - от 4 лет;
        • Группа новичков - от 5 до 6 лет, от 7 до 10 лет.
        • Группа катающихся - от 5 до 10 лет и старше.

        Продолжительность: 2 часа- занятие на склоне зимой, от 1 до 2 часов занятие ОФП в зале или на улице весной, летом и осенью.

        Частота занятий: 3 раза в неделю.

        Количество человек в группе: до 15 человек.

        Форма: горнолыжное снаряжение приобретается самостоятельно. Также можно взять в аренду со скидкой для учеников школы - 200 рублей на одно занятие.

        Дополнительные расходы: тренировки на батуте (2-3 тренировки весной и осенью). Стоимость одной тренировки - 300 рублей.

        Преподаватели:

        • Андрей Артюхов (сноуборд) - имеет 10-летний опыт работы, прошел специальные курсы "B-basic" и "Freestyle-basic" по сноуборду.
        • Роман Дубовой (горные лыжи) - заслуженный мастер спорта РФ по плаванию, мастер спорта международного класса, тренер по ОФП, имеет 7-летний опыт работы.
          Преподаватели секции

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