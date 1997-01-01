Сноуборд и горные лыжи в спортивной школе "Синяя сопка"

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Описание: занятия в горнолыжной школе проходят по австрийским, канадским и американским методикам обучения горнолыжной технике. Ребенок сможет кататься на склонах любой сложности, разовьет баланс, ловкость и силу.

Занятия на свежем воздухе хорошо укрепляют здоровье ребенка, улучшается работа дыхательной системы, укрепляется мышечный корсет, происходит правильное формирование скелета, а также развивается выносливость и координация движений.

Обучение проходит в течение всего года. Зимой занятия проводятся на горнолыжных склонах Центра зимних видов спорта "Синяя сопка", а с весны по осень занятия проходят в формате общей физической подготовки. Два раза в неделю ребята занимаются в спортивном зале и один раз в неделю на свежем воздухе на роликовых коньках или лонгбордах . Также периодически организуются тренировки на батуте.

Кроме того, ребята с хорошими навыками катания регулярно участвуют в городских, краевых и всероссийских соревнованиях.

Стоимость: 2500 рублей в месяц. Одно занятие - 500 рублей. В стоимость обучения входит безлимитный абонемент на пользование подъемниками на склонах Центра зимних видов спорта "Синяя сопка".

Возраст: от 4 до 15 лет. Обучение проходит в группах сформированных по возрасту и навыкам катания:

Детская группа "Снеговичок" - от 4 лет;

Группа новичков - от 5 до 6 лет, от 7 до 10 лет.

Группа катающихся - от 5 до 10 лет и старше.

Продолжительность: 2 часа- занятие на склоне зимой, от 1 до 2 часов занятие ОФП в зале или на улице весной, летом и осенью.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Форма: горнолыжное снаряжение приобретается самостоятельно. Также можно взять в аренду со скидкой для учеников школы - 200 рублей на одно занятие.

Дополнительные расходы: тренировки на батуте (2-3 тренировки весной и осенью). Стоимость одной тренировки - 300 рублей.

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