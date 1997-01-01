Сноуборд в СДЮСШ

Информация

Описание: занятия проводятся круглый год, как на улице, так и в спортивных залах. В весенний, летний и осенний периоды тренировки проходят в формате ОФП и включают в себя формирование широкого спектра двигательных умений и навыков, развития чувства баланса, детские спортивные игры, состязания, катания на скейте.

Тренировочный процесс направлен не только на повышение уровня катания на сноуборде, но и на развитие важных физических и моральных качеств.

Обучение в школе сноуборда организовано Приморским региональным отделением Федерации сноуборда России. Тренировки проходят на базе СДЮСШ на стадионе "Строитель", а в зимнее время - в Центре зимнего отдыха «Комета».

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 7 до 14 лет. Занятия проходят в двух группах начальной подготовки (от 7 и от 12 лет) и одной старшей группе (от 13 лет).

Для детей дошкольного возраста проходят занятия по общей физической подготовке, которая служит базой для дальнейшего развития в выбранном спортивном направлении.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек (в зависимости от возраста детей в группе).

Форма: снаряжение для катания приобретается самостоятельно.

Преподаватели: