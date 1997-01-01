Сольфеджио в центре "88 клавиш"

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Центр, ул. Уткинская, 14
- +7 (423) 299-85-88
Владивосток, БАМ, ул. Тухачевского, 30
- +7 (423) 268-20-16
Информация
Описание: для детей 2-3 лет есть групповые занятия, старше 3-х лет индивидуальные занятия сольфеджио.
Развитие музыкального слуха и музыкальной памяти.
Возраст: от 2-х до 18-ти лет.
Продолжительность: 50 минут.
Стоимость: от 500 до 1000 руб. за занятие.
-
Вокальный кружок в клубе им. БлюхераОт 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Обучение игре на фортепиано в школе "Виртуозы"От 5 до 18 лет От 750 до 1100 руб Частная
-
Обучение игре на виолончели в школе "Виртуозы"От 7 до 18 лет От 1000 руб Частная
-
Литературно-музыкальное объединение "Вдохновение" во Дворце детского творчестваОт 10 до 15 лет Государственная
-
Музыкальный кружок "Страна Фантазия" в клубе "Юность"От 5 до 15 лет Бесплатно Частная
-
Гитара в Волшебном Обучающем Мире "Маленький Моцарт"От 7 до 18 лет От 450 руб Частная
-
Вокально-хореографический кружок в Детской студии "Акварель"От 3 до 12 лет От 2800 до 2800 руб Частная
-
История и военная песня в ДМФ "Варяг"От 10 до 10 лет Государственная
-
Гитара в центре "88 клавиш"От 6 до 18 лет От 500 до 1000 руб Частная
-
Шахматы в клубе "Бамбини"От 4 до 18 лет До 2500 руб Частная
Загрузка комментариев...