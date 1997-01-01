Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Современная хореография в Детской студии "Танцевальный улей"
Цена: Цена не указана
Возраст: 3 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 43
- +7 (423) 271-21-15
Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 62а
- +7 (423) 272-49-04
Информация
Описание: Современная хореография для детей – это база для дальнейшего изучения различных танцевальных направлений. Благодаря сочетанию разных танцевальных стилей у ребенка развивается ритмика, пластика, растяжка, а также формируется актерское мастерство.
Возраст: с 3,5 до 15-ти лет. Дети делятся на группы по возрасту и способностям.
Расписание занятий: тренировки проходят 3 - 4 раза в неделю в вечернее время, у каждой группы свое расписание.
Продолжительность занятия: 1 час.
Количество человек в группах: в группах до 20 человек.
Стоимость: разовое занятие - 300 рублей, абонемент - 2600 рублей за месяц.
Преподаватели:
Форма одежды: черный купальник для девочек, светлая футболка и черные шорты для мальчиков.
-
Спортивные бальные танцы в Школе "Торнадо-Дэнс"От 3 до 18 лет От 3000 руб Частная
-
Программа "Star Teen" в Танцевальной студии "Arte"От 7 до 14 лет До 3000 руб Частная
-
Детская акробатика в спортивном клубе Самбо 70От 5 до 6 лет От 2500 до 2500 руб Частная
-
Хип-хоп в Танцевальной студии "D-motion"От 7 до 18 лет От 300 до 2200 руб Частная
-
Хореография в Студии "Beauty"От 5 до 7 лет От 1600 до 1600 руб Частная
-
Детская хореография в спорткомплексе ГаваньОт 5 до 18 лет До 2000 руб Частная
-
Акробатический рок-н-ролл в Федерации акробатического рок-н-роллаОт 6 до 18 лет От 1400 до 2000 руб Частная
-
Танец-игра в Семейном клубе "Шаги"От 3 до 5 лет От 350 до 2700 руб Частная
-
Восточные танцы для девочек в Студии "Серафима"От 7 до 13 лет Частная
-
Танцевальная группа во Дворце детского творчестваОт 8 до 8 лет Государственная
Загрузка комментариев...