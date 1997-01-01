Современная хореография в Детской студии "Танцевальный улей"

Информация

Описание: Современная хореография для детей – это база для дальнейшего изучения различных танцевальных направлений. Благодаря сочетанию разных танцевальных стилей у ребенка развивается ритмика, пластика, растяжка, а также формируется актерское мастерство.

Возраст: с 3,5 до 15-ти лет. Дети делятся на группы по возрасту и способностям.

Расписание занятий: тренировки проходят 3 - 4 раза в неделю в вечернее время, у каждой группы свое расписание.

Продолжительность занятия: 1 час.

Количество человек в группах: в группах до 20 человек.

Стоимость: разовое занятие - 300 рублей, абонемент - 2600 рублей за месяц.

Преподаватели:

Форма одежды: черный купальник для девочек, светлая футболка и черные шорты для мальчиков.