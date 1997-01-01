Современная хореография в Семейном клубе "Шаги"

Информация

Описание: занятия направлены на развитие общей физической подготовки. Дети разучивают элементы классической хореографии и различные танцевальные направления, занимаются партерной пластикой - растяжкой, а также акробатикой. Благодаря обчению у детей происходит развитие музыкального слуха, развитие воображения. В ходе обучения дети разучивают две танцевальные постановки в год.

Стоимость:

2200 рублей в месяц - 8 занятий;

2700 рублей в месяц - 12 занятий;

400 рублей - одно занятие.

Возрастные группы: от 5 до 7 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.