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Современная хореография в Семейном клубе "Шаги"
Цена: 400 - 2700
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 49
- +7 (423) 280-33-62
Владивосток, район Борисенко, ул. Марины Расковой, 2а
- +7 (914) 678-51-88
Информация
Описание: занятия направлены на развитие общей физической подготовки. Дети разучивают элементы классической хореографии и различные танцевальные направления, занимаются партерной пластикой - растяжкой, а также акробатикой. Благодаря обчению у детей происходит развитие музыкального слуха, развитие воображения. В ходе обучения дети разучивают две танцевальные постановки в год.
Стоимость:
- 2200 рублей в месяц - 8 занятий;
- 2700 рублей в месяц - 12 занятий;
- 400 рублей - одно занятие.
Возрастные группы: от 5 до 7 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
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