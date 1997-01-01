Современная хореография в Театрально-хореографической студии "Дерево"

Информация

Описание: Занятия построеныпо оригинальной методике и включают современную хореографию по различным направлениям (эстрада,хип-хоп,джаз-модерн, пластическая импровизация).

Возраст: От 3-х до 15-ти лет.

Продолжительность занятия: 1,5 - 2 часа.

Расписание: 9.00 - 19.00

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Стоимость: 4000 руб. в месяц.

Форма: форма с логотипом, шьется на заказ. Девочки - черные купальники и чешки; мальчики - футболки и шорты.