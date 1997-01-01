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Современная хореография в Театрально-хореографической студии "Дерево"
Цена: Цена не указана
Возраст: 3 - 15 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 103
- +7 (423) 274-51-07
- +7 (914) 704-51-07
Информация
Описание: Занятия построеныпо оригинальной методике и включают современную хореографию по различным направлениям (эстрада,хип-хоп,джаз-модерн, пластическая импровизация).
Возраст: От 3-х до 15-ти лет.
Продолжительность занятия: 1,5 - 2 часа.
Расписание: 9.00 - 19.00
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Стоимость: 4000 руб. в месяц.
Форма: форма с логотипом, шьется на заказ. Девочки - черные купальники и чешки; мальчики - футболки и шорты.
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