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Современная хореография в Студии "Движение"
Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Эгершельд, ул. Верхнепортовая, 38
- +7 (423) 255-02-61
Информация
Описание: Современная хореография - это основа для дальнейшего развития в танцах, так как включает в себя занятия по различным современным танцевальным направлениям. У детей есть возможность найти любимый стиль, изучая современные танцевальные направления от хип-хопа до классических танцев.
Возраст: От 4-х до 18-ти лет.
Продолжительность занятия: 1 - 1,15 часа в зависимости от возраста: дети до 8 лет - 1 час, дети от 8 лет, подростки и взрослые - 1,5 часа.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 15 чел.
Форма: свободная форма, футболка, лосины, джазовки.
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