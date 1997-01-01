Современная хореография в Студии "Движение"

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Описание: Современная хореография - это основа для дальнейшего развития в танцах, так как включает в себя занятия по различным современным танцевальным направлениям. У детей есть возможность найти любимый стиль, изучая современные танцевальные направления от хип-хопа до классических танцев.

Возраст: От 4-х до 18-ти лет.

Продолжительность занятия: 1 - 1,15 часа в зависимости от возраста: дети до 8 лет - 1 час, дети от 8 лет, подростки и взрослые - 1,5 часа.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 15 чел.

Форма: свободная форма, футболка, лосины, джазовки.