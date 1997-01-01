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Современная хореография в студии "Este"
Цена: 2000 - 2400
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Чуркин, ул. Калинина, 25
- +7 (902) 487-19-10
Информация
Описание: В программе: хореография, гимнастика, акробатика и растяжка.
Возраст: от 3-х до 18-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: от 2000 до 2400 руб. в месяц.
Преподаватели: Наталья Владимировна - хореограф, Екатерина Геннадьевна - хореограф.
Форма: приобретается самостоятельно.
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