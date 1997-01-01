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Современная хореография в студии "Шкода"
Адреса
- +7 (423) 298-10-64
- +7 (904) 628-10-64
- +7 (423) 299-00-19
Информация
Описание: занятия по современной хореографии проходят в возратных группах, каждая из которых занимается по свое программе. Содержание программы и нагрузки спланированы с учетом возраста, возможностей и уровня подготовки детей.
Занятия в группах до 9 лет включают разминку, ОФП, элементы классической и современной хореографии, партерную пластику (растяжку), акробатику. В ходе обучения у детей развивается музыкальный слух и воображение. Кроме того, занятия включают основы актерского мастерства, изучение различных танцевальных направлений, историю и теорию танца. Дети изучают новые элементы народного и современного танцев, начинают подготовку не только для отчетных концертов, но также для участия в танцевальных фестивалях и конкурсах.
Занятия для детей постарше также влючает разминку, упражнения на укрепление всех групп мышц. На уроках они изучают движения и танцевальные связки современной хореографии, больше уделяют времени растажке, также изучают основы актерского мастерства. А кроме того, занимаются постановкой танцевальных номеров для конкурсных выступлений и отчетных концертов.
Изучаемые танцевальные направления:
- Hip-hop
- Modern (современный стиль)
- Mix dance (смешанный стиль)
- Стилизованный танец
Стоимость: 2800 рублей в месяц. Возможны дополнительные расходы на пошив костюмов для выступлений.
Возрастные группы:
- от 5 до 7 лет;
- от 7 до 9 лет;
- от 10 до 13 лет.
Продолжительность:
- для групп 5-9 лет - 1 час;
- для групп 10-13 лет - 1 час 15 минут.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватели:
- Тюрина Алла Сергеевна - художественный руководитель,
- Вороная Наталья Владимировна - хореограф,
- Волчкова Анастасия Сергеевна - хореограф,
- Васильева Елена Геннадьевна - хореограф.
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Стаж 20 летОтзывов: 5Стаж 20 летОтзывов: 0
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Стаж 19 летОтзывов: 4Стаж 19 летОтзывов: 0
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Стаж 7 летОтзывов: 0Стаж 7 летОтзывов: 0
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