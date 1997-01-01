Современная хореография в студии "Шкода"

Информация

Описание: занятия по современной хореографии проходят в возратных группах, каждая из которых занимается по свое программе. Содержание программы и нагрузки спланированы с учетом возраста, возможностей и уровня подготовки детей.

Занятия в группах до 9 лет включают разминку, ОФП, элементы классической и современной хореографии, партерную пластику (растяжку), акробатику. В ходе обучения у детей развивается музыкальный слух и воображение. Кроме того, занятия включают основы актерского мастерства, изучение различных танцевальных направлений, историю и теорию танца. Дети изучают новые элементы народного и современного танцев, начинают подготовку не только для отчетных концертов, но также для участия в танцевальных фестивалях и конкурсах.

Занятия для детей постарше также влючает разминку, упражнения на укрепление всех групп мышц. На уроках они изучают движения и танцевальные связки современной хореографии, больше уделяют времени растажке, также изучают основы актерского мастерства. А кроме того, занимаются постановкой танцевальных номеров для конкурсных выступлений и отчетных концертов.

Изучаемые танцевальные направления:

Hip-hop

Modern (современный стиль)

Mix dance (смешанный стиль)

Стилизованный танец

Стоимость: 2800 рублей в месяц. Возможны дополнительные расходы на пошив костюмов для выступлений.

Возрастные группы:

от 5 до 7 лет;

от 7 до 9 лет;

от 10 до 13 лет.

Продолжительность:

для групп 5-9 лет - 1 час;

для групп 10-13 лет - 1 час 15 минут.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватели: