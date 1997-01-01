Современные танцы в Школе "NoFromSchool"

Информация

Описание: Занятия танцами улучшают общую физическую форму, развивают координацию, помогают ребенку раскрепоститься. Занятия проходят по заранее продуманной программе, начинается с разминки всех групп мышц, затем преподаватель показывает танцевальные элементы, которые под его четким руководством дети пытаются повторять, в конце занятия ученикам предлагается выполнить общеукрепляющие упражнения.

Возраст: От 5 до 18 лет.

Существует младшая группа (с 5 до 7 лет), средняя (с 8 до 10 лет) и старшая (с 11 лет и старше).

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Расписание занятий: занятия проходят по понедельникам, средам и пятницам.

Количество человек в группах: от 8 до 20 чел.

Преподаватель: Вшивков Антон Сергеевич.

Стоимость: абонемент - 2400 руб./12 занятий.

Форма: спортивная, удобная, не сковывающая движений, одежда. На ноги - чешки.