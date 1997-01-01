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Современные танцы в Школе "NoFromSchool"
Адреса
- +7 (914) 187-64-13
Информация
Описание: Занятия танцами улучшают общую физическую форму, развивают координацию, помогают ребенку раскрепоститься. Занятия проходят по заранее продуманной программе, начинается с разминки всех групп мышц, затем преподаватель показывает танцевальные элементы, которые под его четким руководством дети пытаются повторять, в конце занятия ученикам предлагается выполнить общеукрепляющие упражнения.
Возраст: От 5 до 18 лет.
Существует младшая группа (с 5 до 7 лет), средняя (с 8 до 10 лет) и старшая (с 11 лет и старше).
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Расписание занятий: занятия проходят по понедельникам, средам и пятницам.
Количество человек в группах: от 8 до 20 чел.
Преподаватель: Вшивков Антон Сергеевич.
Стоимость: абонемент - 2400 руб./12 занятий.
Форма: спортивная, удобная, не сковывающая движений, одежда. На ноги - чешки.
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