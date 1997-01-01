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Клубные танцы в стиле латина в Студии "Держи ритм"
Адреса
- +7 (914) 976-41-53
- +7 (908) 995-27-94
Информация
Описание: занятия латинскими танцами помогут ребенку развить изящество, грациозность, красивую осанку, неповторимую пластику движений. Помимо разнообразной танцевальной техники, ребенок получит знания и навыки, которые сделают его сильными, научат проживать музыку и двигаться вместе с ней, чувствовать себя уверенно на сцене и в жизни.
В программе обучения:
- ритмика, пластика, О.Ф.П., растяжка;
- упражнения на выносливость и координацию движений;
- хореография, базовая танцевальная техника;
- простейшая акробатика;
- современные танцы (реггетон, поп латина, элементы дэнсхолла, джаз-фанка, и т.д.).
В ходе обучения у детей есть возможность танцевать в концертном составе, участвовать в различных конкурсах и фестивалях.
Стоимость: абонемент на месяц - от 1700 до 2000 рублей, разовое занятие - 300 рублей.
Возрастные группы:
- от 7 до 9 лет;
- от 10 до14 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 5 до 15 человек.
Форма: лосины, футболка, чешки.
Преподаватель: Зорина Анна Сергеевна - педагог-хореограф с опытом профессиональных занятий танцами более 15 лет, финалистка конкурсов по спортивным бальным танцам. Дипломированный педагог по физической культуре, имеет 8-летний опыт преподавания.
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