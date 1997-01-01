Клубные танцы в стиле латина в Студии "Держи ритм"

Информация

Описание: занятия латинскими танцами помогут ребенку развить изящество, грациозность, красивую осанку, неповторимую пластику движений. Помимо разнообразной танцевальной техники, ребенок получит знания и навыки, которые сделают его сильными, научат проживать музыку и двигаться вместе с ней, чувствовать себя уверенно на сцене и в жизни.

В программе обучения:

ритмика, пластика, О.Ф.П., растяжка;

упражнения на выносливость и координацию движений;

хореография, базовая танцевальная техника;

простейшая акробатика;

современные танцы (реггетон, поп латина, элементы дэнсхолла, джаз-фанка, и т.д.).

В ходе обучения у детей есть возможность танцевать в концертном составе, участвовать в различных конкурсах и фестивалях.

Стоимость: абонемент на месяц - от 1700 до 2000 рублей, разовое занятие - 300 рублей.

Возрастные группы:

от 7 до 9 лет;

от 10 до14 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 5 до 15 человек.

Форма: лосины, футболка, чешки.

Преподаватель: Зорина Анна Сергеевна - педагог-хореограф с опытом профессиональных занятий танцами более 15 лет, финалистка конкурсов по спортивным бальным танцам. Дипломированный педагог по физической культуре, имеет 8-летний опыт преподавания.