Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Современный танец в студии "Adrenalin"
Цена: 2100 - 2100
Возраст: 7 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Луговая, ул. Луговая, 21а
- +7 (914) 977-58-25
- +7 (924) 239-21-49
Информация
Описание: В программе: хореография, гимнастика, акробатика, растяжка, постановка танцев.
Стили танцев: джаз модерн, контемпорари.
Возраст: от 7-ми до 14-ти лет.
Продолжительность: 1 час 20 минут.
Стоимость: 2100 руб. в месяц.
Преподаватели: Богатырева Кристина Сергеевна - хореограф.
Форма: приобретается самостоятельно.
-
Джаз-модерн в школе танцев "Street Art"От 7 до 18 лет От 2300 до 2300 руб Частная
-
Современная хореография в студии "Шкода"От 5 до 13 лет От 2800 руб Частная
-
Ансамбль танца "Каприз" в Детском клубе "Гренада"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Оздоровительная гимнастика в Центре "Чудо-Школа"От 3 до 7 лет От 2500 до 2500 руб Частная
-
Бальные танцы в ТСК "Асидус"От 6 до 13 лет От 2500 до 2500 руб Частная
-
Классическая хореография в Школе "Русский балет"От 3 до 13 лет От 3500 до 4000 руб Частная
-
Спортивные бальные танцы в Cтудии "Альянс"От 4 до 18 лет От 3000 руб Частная
-
Современные танцы в Школе "NoFromSchool"От 5 до 18 лет От 2400 до 2400 руб Частная
-
Уличные танцы в Студии "Tequila Jazz"От 6 до 16 лет Бесплатно Частная
-
Детская хореография в спорткомплексе ГаваньОт 5 до 18 лет До 2000 руб Частная
Загрузка комментариев...