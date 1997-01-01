Создание анимации в Школе Телевидения

Информация

Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. На занятиях ребята научатся разбираться в жанрах анимационных фильмов, придумывать интересных мульт-героев, создавать оригинальные фантазийные сюжеты.

В программе обучения:

основы создания анимационного фильма;

опыт зарубежных анимационных студий;

место действия и обстоятельства в создании анимации;

знакомство с общими принципами анимации;

озвучка мультфильма;

презентация проекта.

Что ждет ребят во время обучения:

погружение в специфику жанра, процесс создания мультфильма от а до я;

знакомство с тем, кто отвечает за рождение мультфильма, а также знакомство с функциями режиссера, аниматора, оператора;

обучение наложению на картинку голоса и музыки, озвучивание песни, применение спецэффектов;

поэтапный сбор и монтаж пилотного анимационного фильма.

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 4900 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 3500 рублей.

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1-3 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.