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Создание анимации в Школе Телевидения
Цена: От 3500
Возраст: 8 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а
- +7 (902) 055-10-26
- +7 (423) 202-51-85
Информация
Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. На занятиях ребята научатся разбираться в жанрах анимационных фильмов, придумывать интересных мульт-героев, создавать оригинальные фантазийные сюжеты.
В программе обучения:
- основы создания анимационного фильма;
- опыт зарубежных анимационных студий;
- место действия и обстоятельства в создании анимации;
- знакомство с общими принципами анимации;
- озвучка мультфильма;
- презентация проекта.
Что ждет ребят во время обучения:
- погружение в специфику жанра, процесс создания мультфильма от а до я;
- знакомство с тем, кто отвечает за рождение мультфильма, а также знакомство с функциями режиссера, аниматора, оператора;
- обучение наложению на картинку голоса и музыки, озвучивание песни, применение спецэффектов;
- поэтапный сбор и монтаж пилотного анимационного фильма.
После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.
Стоимость: 4900 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 3500 рублей.
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Частота занятий: 1-3 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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