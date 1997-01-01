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        Создание мультфильмов в Студии мультипликации "Вторая речка"

        Создание мультфильмов в Студии мультипликации "Вторая речка"

        Мультипликация
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 900 - 3000
        Возраст: 7 - 11 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Вторая речка, ул. Бородинская, 25
        • +7 (914) 703-56-68
        • +7 (423) 273-56-68
        Информация

        Описание: на занятиях ребята собственными руками создают интересные и красочные мультфильмы путем покадровой съемки, а картинка и персонажи мультфильмов - это результат ручного творчества ребят.

        В программе занятий:
        • изучение правил разработки интересного литературного сценария;
        • знакомство с элементами режиссуры;
        • освоение технологии раскадровки и создания режиссёрского сценария;
        • приобретение опыта создания различных бумажных марионеток.

        Благодаря занятиям ребята овладеют алгоритмом создания сценария и раскадровки для фильма. В процессе создания рисованных персонажей и сцен для фильма, а также в процессе перекладки персонажей на сцене ребята развивают мелкую моторику рук, что положительно влияет на их умственные и речевые способности.

        В процессе обучения у детей развиваются навыки выполнения любой кропотливой деятельности, активизируется творческий потенциал, а также появляется уверенности в себе и своих способностях. У каждого ребенка есть возможность проявить себя как лидера и использовать собственный опыт для решения общей задачи. Во воремя работы над мультфильмом также развивается способность работать в команде, ребята принимают совместные решения, договариваются и распределяют обязанности в соответствии со своими способностями и умениями.

        Кроме того, создание мультфильмов ручной работы снижает уровень нагрузки для глаз, потому как работа на компьютере сокращена до минимума – только монтаж отснятых кадров.

        В результате обучения ребята создают полноценные анимационные фильмы, которые затем принимают участие в конкурсах и фестивалях: краевых, всероссийских и международных.

        Стоимость:

        • разовое занятие - 900 рублей;
        • абонемент на 4 занятия - 3000 рублей.

        Возраст: от 7 до 11 лет.

        Продолжительность: 3 часа.

        Частота занятий: 1 раз в неделю.

        Количество человек в группе: от 6 до 8 человек.

        Преподаватель: Чан Галина Михайловна.

        Расписание занятий на 2018 год:

        • Понедельник: с 15 до 18 часов.
        • Воскресенье: с 10-30 до 13-30

        Предварительная запись по телефону.

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