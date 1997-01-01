Создание мультфильмов в Студии мультипликации "Вторая речка"

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Описание: на занятиях ребята собственными руками создают интересные и красочные мультфильмы путем покадровой съемки, а картинка и персонажи мультфильмов - это результат ручного творчества ребят.

В программе занятий:

• изучение правил разработки интересного литературного сценария;

• знакомство с элементами режиссуры;

• освоение технологии раскадровки и создания режиссёрского сценария;

• приобретение опыта создания различных бумажных марионеток.

Благодаря занятиям ребята овладеют алгоритмом создания сценария и раскадровки для фильма. В процессе создания рисованных персонажей и сцен для фильма, а также в процессе перекладки персонажей на сцене ребята развивают мелкую моторику рук, что положительно влияет на их умственные и речевые способности.

В процессе обучения у детей развиваются навыки выполнения любой кропотливой деятельности, активизируется творческий потенциал, а также появляется уверенности в себе и своих способностях. У каждого ребенка есть возможность проявить себя как лидера и использовать собственный опыт для решения общей задачи. Во воремя работы над мультфильмом также развивается способность работать в команде, ребята принимают совместные решения, договариваются и распределяют обязанности в соответствии со своими способностями и умениями.

Кроме того, создание мультфильмов ручной работы снижает уровень нагрузки для глаз, потому как работа на компьютере сокращена до минимума – только монтаж отснятых кадров.

В результате обучения ребята создают полноценные анимационные фильмы, которые затем принимают участие в конкурсах и фестивалях: краевых, всероссийских и международных.

Стоимость:

разовое занятие - 900 рублей;

абонемент на 4 занятия - 3000 рублей.

Возраст: от 7 до 11 лет.

Продолжительность: 3 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: от 6 до 8 человек.

Преподаватель: Чан Галина Михайловна.

Расписание занятий на 2018 год:

• Понедельник: с 15 до 18 часов.

• Воскресенье: с 10-30 до 13-30

Предварительная запись по телефону.