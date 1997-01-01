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Создание мультфильмов в Студии мультипликации "Вторая речка"
Адреса
- +7 (914) 703-56-68
- +7 (423) 273-56-68
Информация
Описание: на занятиях ребята собственными руками создают интересные и красочные мультфильмы путем покадровой съемки, а картинка и персонажи мультфильмов - это результат ручного творчества ребят.
В программе занятий:
• изучение правил разработки интересного литературного сценария;
• знакомство с элементами режиссуры;
• освоение технологии раскадровки и создания режиссёрского сценария;
• приобретение опыта создания различных бумажных марионеток.
Благодаря занятиям ребята овладеют алгоритмом создания сценария и раскадровки для фильма. В процессе создания рисованных персонажей и сцен для фильма, а также в процессе перекладки персонажей на сцене ребята развивают мелкую моторику рук, что положительно влияет на их умственные и речевые способности.
В процессе обучения у детей развиваются навыки выполнения любой кропотливой деятельности, активизируется творческий потенциал, а также появляется уверенности в себе и своих способностях. У каждого ребенка есть возможность проявить себя как лидера и использовать собственный опыт для решения общей задачи. Во воремя работы над мультфильмом также развивается способность работать в команде, ребята принимают совместные решения, договариваются и распределяют обязанности в соответствии со своими способностями и умениями.
Кроме того, создание мультфильмов ручной работы снижает уровень нагрузки для глаз, потому как работа на компьютере сокращена до минимума – только монтаж отснятых кадров.
В результате обучения ребята создают полноценные анимационные фильмы, которые затем принимают участие в конкурсах и фестивалях: краевых, всероссийских и международных.
Стоимость:
- разовое занятие - 900 рублей;
- абонемент на 4 занятия - 3000 рублей.
Возраст: от 7 до 11 лет.
Продолжительность: 3 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: от 6 до 8 человек.
Преподаватель: Чан Галина Михайловна.
Расписание занятий на 2018 год:
• Понедельник: с 15 до 18 часов.
• Воскресенье: с 10-30 до 13-30
Предварительная запись по телефону.
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