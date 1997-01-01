Создание сайтов в образовательном центре "Юниум"

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Описание: обучение созданию сайтов помогает учащимся освоить азы сайтостроения, научиться создавать страницы и сайты на языке программирования, а также продвигать проекты в поисковых системах.

Программа обучения разработана именно для того, чтобы обучить школьников самостоятельной разработке своей первой странички, постепенное усложнение задач поможет ребятам научиться полноценно управлять действующим проектом. Кроме веб-разработки программа также включает обучению эффективному продвижению сайтов.

Талантливые учащиеся, которым интересна веб-разработка и продвижение сайтов, смогут принять участие в конкурсах, проводимых на разных этапах обучения.

Чему научатся ребята:

создавать web-страницы, используя язык разметки HTML;

оформлять с помощью каскадных таблиц стилей CSS;

добавлять интерактивное взаимодействие с посетителями на JavaScript;

управлять сайтом при помощи системы CMS;

продвигать сайт в интернете;

вырабатывать стратегию развития своего проекта.

Стоимость: 3150 рублей в месяц.

Возраст: от 13 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватель: Алиса Аникеева.