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Создание сайтов в образовательном центре "Юниум"
Адреса
- +7 (924) 257-00-45
Информация
Описание: обучение созданию сайтов помогает учащимся освоить азы сайтостроения, научиться создавать страницы и сайты на языке программирования, а также продвигать проекты в поисковых системах.
Программа обучения разработана именно для того, чтобы обучить школьников самостоятельной разработке своей первой странички, постепенное усложнение задач поможет ребятам научиться полноценно управлять действующим проектом. Кроме веб-разработки программа также включает обучению эффективному продвижению сайтов.
Талантливые учащиеся, которым интересна веб-разработка и продвижение сайтов, смогут принять участие в конкурсах, проводимых на разных этапах обучения.
Чему научатся ребята:
- создавать web-страницы, используя язык разметки HTML;
- оформлять с помощью каскадных таблиц стилей CSS;
- добавлять интерактивное взаимодействие с посетителями на JavaScript;
- управлять сайтом при помощи системы CMS;
- продвигать сайт в интернете;
- вырабатывать стратегию развития своего проекта.
Стоимость: 3150 рублей в месяц.
Возраст: от 13 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 2 часа 25 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватель: Алиса Аникеева.
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