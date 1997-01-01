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Спидкубинг в Академии "AMAKids"
Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 155 , БЦ «Фабрики Заря», 4-й этаж, оф. 416
Владивосток, Первая речка, пр-т Острякова, 5Г , 4-й этаж, оф. 44
Информация
Спидкубинг - курс скоростной сборки кубика Рубика, тренажера логического мышления.
Занятия проводятся для детей от 7 лет.
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