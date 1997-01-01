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Спорт и самозащита в спортивном клубе Arador
Цена: 2200 - 2200
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 74а
- +7 (904) 629-52-20
- +7 (423) 299-52-20
Информация
Описание: Рукопашный бой, кудо, каратэ, основы безопасности, психология боя.
Возраст: От 6-ти до 18-ти лет.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Преподаватели: Прокопов Виталий - тренер-преподаватель.
Стоимость: 2200 руб. в месяц.
Форма: приобретается самостоятельно.
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