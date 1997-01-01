Аэробика в Спортивной школе "Старт"

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Адреса
- +7 (423) 227-43-85
- +7 (924) 233-11-90 , аэробика
Информация
Описание: занятия аэробикой способствуют появлению полезной активности у детей, благоприятно влияющей на их здоровье. Аэробика положительно влияет на все важные функции детского организма, способствует здоровому физичесому развитию. Польза аэробики сказывается на опорно-двигательном аппарате, мышцах, органах дыхания. У ребенка формируется красивая правильная осанка, развивается гибкость, улучшается координация движений, увеличивается выносливость, скорость реакции, сила.
Кроме того, занятия влияют на эмоциональное состояние, ребенок становится более жизнерадостным и открытым к исследованию окружающего мира.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 6 до 18 лет.
Продолжительность занятия: от 1 часа до 1 часа 30 минут (время зависит от возраста ребенка и его уровня подготовки).
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели:
- Баенко Елена Владимировна - тренер-преподаватель, стаж работы - 17 лет;
- Масненькая Наталья Олеговна - тренер-преподаватель, стаж работы - 6 лет.
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