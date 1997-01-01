Аэробика в Спортивной школе "Старт"

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Описание: занятия аэробикой способствуют появлению полезной активности у детей, благоприятно влияющей на их здоровье. Аэробика положительно влияет на все важные функции детского организма, способствует здоровому физичесому развитию. Польза аэробики сказывается на опорно-двигательном аппарате, мышцах, органах дыхания. У ребенка формируется красивая правильная осанка, развивается гибкость, улучшается координация движений, увеличивается выносливость, скорость реакции, сила.

Кроме того, занятия влияют на эмоциональное состояние, ребенок становится более жизнерадостным и открытым к исследованию окружающего мира.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность занятия: от 1 часа до 1 часа 30 минут (время зависит от возраста ребенка и его уровня подготовки).

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

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