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Спортивная гимнастика в Центре "Атмосфера"
Адреса
- +7 (423) 200-04-60
Информация
Описание: секция по спортивной гимнастике – это возможность развить у ребенка силу, ловкость и гибкость. Группа для детей 3-5 лет предусматривает освоение спортивной гимнастики с нуля, без специальной подготовки. Занятия с элементами акробатики позволят малышам улучшить координацию, освоить растяжку, а также обеспечат общую физическую подготовку. При этом работа тренера направлена не только на поддержание и укрепление физической формы детей, но и на выявление потенциала ребенка для дальнейших занятий профессиональными видами спорта.
Стоимость: абонемент - 3000 рублей в месяц, разовое занятие - 500 руб.
Возраст: от 3 до 5 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Форма: майка, спортивные шорты/леггинсы, носочки, чешки.
Преподаватели: Марина Еряшева - мастер спорта по спортивной гимнастике. Сертифицированный тренер с опытом работы с детьми более 10 лет. Специалист по физической культуре и спорту (ДВФУ 2012), выпускница школы олимпийского резерва.
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