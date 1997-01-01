Спортивная гимнастика в Центре "Атмосфера"

Информация

Описание: секция по спортивной гимнастике – это возможность развить у ребенка силу, ловкость и гибкость. Группа для детей 3-5 лет предусматривает освоение спортивной гимнастики с нуля, без специальной подготовки. Занятия с элементами акробатики позволят малышам улучшить координацию, освоить растяжку, а также обеспечат общую физическую подготовку. При этом работа тренера направлена не только на поддержание и укрепление физической формы детей, но и на выявление потенциала ребенка для дальнейших занятий профессиональными видами спорта.

Стоимость: абонемент - 3000 рублей в месяц, разовое занятие - 500 руб.

Возраст: от 3 до 5 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Форма: майка, спортивные шорты/леггинсы, носочки, чешки.

Преподаватели: Марина Еряшева - мастер спорта по спортивной гимнастике. Сертифицированный тренер с опытом работы с детьми более 10 лет. Специалист по физической культуре и спорту (ДВФУ 2012), выпускница школы олимпийского резерва.