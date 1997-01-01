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Спортивно-оздоровительная группа в клубе Адреналин
Цена: 2000 - 3000
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, 64, 71 микрорайоны, ул. Адмирала Кузнецова, 70
- +7 (423) 244-06-86
Информация
Описание: На занятиях дети занимаются общефизической подготовкой.
Возраст: От 4-х до 6-ти лет.
Продолжительность занятия: 1,5 - 2 часа.
Стоимость: 2000 до 3000 руб. в месяц.
Форма: приобретается самостоятельно.
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