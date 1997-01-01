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Морское многоборье в Спортивной школе "Русич"
Адреса
- +7 (423) 278-98-30 , директор
- +7 (743) 278-98-32 , завуч
- +7 (423) 278-97-22 , секретарь, тел./факс
Информация
Описание: занятия позволяют получить всестороннюю физическую закалку и навыки, воспитывают смелость, находчивость, решительность. Занятия по многоборью служат хорошей подготовкой к военной службе для ребят, которые с детства мечтают о море, о службе на флоте.
Тренировки проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока.
Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).
Возраст: от 7 до 18 лет.
Продолжительность: от 1 часа 30 минут до 2 часов (время зависит от возраста ребенка, дети постарше занимаются дольше).
Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).
Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели:
- Будорагина Ирина Владимировна - тренер-преподаватель высшей категории, Отличник физической культуры, награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки;
- Лагоза Владимир Сергеевич - тренер-преподаватель высшей категории.
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