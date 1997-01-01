Спортивные бальные танцы в Cтудии "Альянс"

Информация

Описание:

Обучение проходит по двум направлениям:

Латино-американская программа (самба, румба, ча-ча-ча, джайв, пасодобль);

Европейская программа танцев (медленный вальс, венский вальс, медленный фокстрот, быстрый фокстрот, танго).

Академическая разминка и хореография, начальные навыки йоги, джаз-модерн, актерское мастерство являются обязательными дисциплинами в подготовке спортсменов.

В студии постоянно проводятся конкурсы: те, кто делает первые шаги, пробует силы сначала на внутренних конкурсах, опытные ученики выходят на соревнования более высокого уровня.

Танцы развивают координацию движений, позволяющую научиться контролировать, где в данный момент находится каждая из частей тела и что она делает, и скоординировать их движение; тренируют чувство ритма; ​повышают уровень физической формы; тренируют силу, гибкость, выносливость, умение концентрироваться и расслабляться, сокращать и растягивать мышцы.

Возраст детей: от 4 до 13 лет и старше.

Расписание: дети делятся на группы: 4-6, 7-12, 13 лет и старше. У каждой группы свое расписание.

Стоимость: 3000 руб. в месяц.

Продолжительность занятия: 90 минут.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: 10 чел.

Преподаватели:

Усталу Людмила Алексеевна, 1 спортивный разряд, В класс, победитель, призер множества соревнований по спортивным бальным танцам, ведет в группе 4-6 лет, 13 и старше.

Назаров Олег Александрович, 1 спортивный разряд, В класс, победитель, призер множества соревнований по спортивным бальным танцам, ведет в группе 7-12 лет.

Форма одежды: На разминку - спортивная, не сковывающая движений одежда, на ноги - танцевальные балетки. На занятие: девочкам - гимнастический купальник, юбка, танцевальные туфли; мальчикам - брюки, рубашка, танцевальные туфли. Коврик для занятия растяжкой.

Дополнительные расходы: костюмы на выступление, обновление туфель, стоимость от 3000 руб.