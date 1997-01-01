Спортивные бальные танцы в Cтудии "Альянс"

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
- +7 (423) 272-11-28
- +7 (423) 271-94-72
Информация
Описание:
Обучение проходит по двум направлениям:
- Латино-американская программа (самба, румба, ча-ча-ча, джайв, пасодобль);
- Европейская программа танцев (медленный вальс, венский вальс, медленный фокстрот, быстрый фокстрот, танго).
Академическая разминка и хореография, начальные навыки йоги, джаз-модерн, актерское мастерство являются обязательными дисциплинами в подготовке спортсменов.
В студии постоянно проводятся конкурсы: те, кто делает первые шаги, пробует силы сначала на внутренних конкурсах, опытные ученики выходят на соревнования более высокого уровня.
Танцы развивают координацию движений, позволяющую научиться контролировать, где в данный момент находится каждая из частей тела и что она делает, и скоординировать их движение; тренируют чувство ритма; повышают уровень физической формы; тренируют силу, гибкость, выносливость, умение концентрироваться и расслабляться, сокращать и растягивать мышцы.
Возраст детей: от 4 до 13 лет и старше.
Расписание: дети делятся на группы: 4-6, 7-12, 13 лет и старше. У каждой группы свое расписание.
Стоимость: 3000 руб. в месяц.
Продолжительность занятия: 90 минут.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: 10 чел.
Преподаватели:
Усталу Людмила Алексеевна, 1 спортивный разряд, В класс, победитель, призер множества соревнований по спортивным бальным танцам, ведет в группе 4-6 лет, 13 и старше.
Назаров Олег Александрович, 1 спортивный разряд, В класс, победитель, призер множества соревнований по спортивным бальным танцам, ведет в группе 7-12 лет.
Форма одежды: На разминку - спортивная, не сковывающая движений одежда, на ноги - танцевальные балетки. На занятие: девочкам - гимнастический купальник, юбка, танцевальные туфли; мальчикам - брюки, рубашка, танцевальные туфли. Коврик для занятия растяжкой.
Дополнительные расходы: костюмы на выступление, обновление туфель, стоимость от 3000 руб.
-
Уличные танцы в Студии "Tequila Jazz"От 6 до 16 лет Бесплатно Частная
-
Zumba for kids в Танцевальном центре "Da Wings"От 3 до 18 лет От 350 до 2900 руб Частная
-
Современная хореография в студии "Este"От 3 до 18 лет От 2000 до 2400 руб Частная
-
Восточные танцы для девочек в Студии "Серафима"От 7 до 13 лет Частная
-
Хореография в Танцевальной студии "Dance Family"От 4 до 18 лет От 300 до 2500 руб Частная
-
Хореография в "Mamas Center"От 1 до 3 лет От 600 до 5999 руб Частная
-
Хип-хоп в Студии "Beauty"От 8 до 12 лет От 1600 до 1600 руб Частная
-
Джаз фанк в Танцевальной студии "D-motion"От 15 до 18 лет От 300 до 2200 руб Частная
-
Современная хореография в Театрально-хореографической студии "Дерево"От 3 до 15 лет Частная
-
Хореография в Центре раннего развития "7 гномов"От 4 до 8 лет От 2500 руб Частная
Загрузка комментариев...