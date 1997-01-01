Спортивные бальные танцы в Школе "Торнадо-Дэнс"

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Описание:

Спортивные бальные танцы для детей полезны для физического, социального и морального развития ребенка: формируют правильную осанку и походку, развивают чувство ритма, воспитывают ответственность, способствуют социальной адаптации ребенка в коллективе, приучают к усидчивости и концентрации внимания.

На тренировках даются упражнения на физическую выносливость и растяжку, разучиваются латиноамериканские и европейские группы танцев.

Танцы позволяют ребенку выплескивать энергию, поддерживать мышечный корсет, получить позитивный заряд.

Регулярно проводятся соревнования различного уровня: от городских, до международных.

Возраст: от 3 лет и старше, дети делятся на возрастные группы: 3-5, 6-8, 9-14, 15 лет и старше.

Расписание и частота занятий: 2-3 раза в неделю в вечернее время.

Продолжительность занятия: 1 час 45 минут.

Количество человек в группе:

Стоимость: 3000 рублей в месяц.

Преподаватели: Елена Соловьева и Дмитрий Стыцюк - руководители Школы, танцоры профессионалы, пара международного класса до 2004г. Стаж 20 лет, судьи Высшей категории.

Форма одежды: удобная форма одежды, не сковывающая движений, на ноги - балетки/чешки. Для девочек лучше лосины и купальник, для мальчиков: брюки, футболка.

Дополнительные расходы: танцевальная обувь (после полугода тренировок) - от 1500 руб., танцевальные костюмы на выступление.