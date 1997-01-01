Спортивные бальные танцы в Школе "Торнадо-Дэнс"

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Описание:
Спортивные бальные танцы для детей полезны для физического, социального и морального развития ребенка: формируют правильную осанку и походку, развивают чувство ритма, воспитывают ответственность, способствуют социальной адаптации ребенка в коллективе, приучают к усидчивости и концентрации внимания.
На тренировках даются упражнения на физическую выносливость и растяжку, разучиваются латиноамериканские и европейские группы танцев.
Танцы позволяют ребенку выплескивать энергию, поддерживать мышечный корсет, получить позитивный заряд.
Регулярно проводятся соревнования различного уровня: от городских, до международных.
Возраст: от 3 лет и старше, дети делятся на возрастные группы: 3-5, 6-8, 9-14, 15 лет и старше.
Расписание и частота занятий: 2-3 раза в неделю в вечернее время.
Продолжительность занятия: 1 час 45 минут.
Количество человек в группе:
Стоимость: 3000 рублей в месяц.
Преподаватели: Елена Соловьева и Дмитрий Стыцюк - руководители Школы, танцоры профессионалы, пара международного класса до 2004г. Стаж 20 лет, судьи Высшей категории.
Форма одежды: удобная форма одежды, не сковывающая движений, на ноги - балетки/чешки. Для девочек лучше лосины и купальник, для мальчиков: брюки, футболка.
Дополнительные расходы: танцевальная обувь (после полугода тренировок) - от 1500 руб., танцевальные костюмы на выступление.
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