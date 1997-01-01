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        Спортивные бальные танцы в Студии "Траектория"

        Спортивные бальные танцы в Студии "Траектория"

        Количество преподавателей: 2
        Тел: +7 (924) 338-00-14
        Танцы
        Рейтинг: 9.0
        Цена: От 2500
        Возраст: 3 - 18 лет
        Отзывов: 1
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        Владивосток, Столетие, ул. Волховская, 15 , Детская школа искусств № 3
        Владивосток, Тихая, ул. Добровольского, 20
        Информация

        Описание: Спортивные бальные танцы развивают координацию движений, позволяющую научиться контролировать, где в данный момент находится каждая из частей тела и что она делает, и скоординировать их движение; тренируют чувство ритма; ​повышают уровень физической формы; тренируют силу, гибкость, выносливость, умение концентрироваться и расслабляться, сокращать и растягивать мышцы.

        В программу обучения входит:
        - Академическая разминка;
        - Силовая подготовка;
        - Стрейч-джаз;
        - Хореография;
        - Латиноамериканская группа танцев (самба, ча-ча, румба, пасодобль, джайв);
        - Европейская группа танцев (медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп);
        - Современные танцевальные направления.

        Самые маленькие дети изучают основы хореографии, ритмики, учатся слышать музыку, развивают чувство ритма.

        Возраст: от 3-х лет и старше.

        Расписание занятий: дети делятся на группы по уровню подготовки и по возрасту, у каждой группы свое расписание, есть дневные и вечерние занятия.

        Продолжительность занятия: 1 час - 1 час 15 минут - 1 час 30 минут - в зависимости от возраста.

        Частота занятий: 2 раза в неделю, позже добавляется 1 занятие для практики.

        Стоимость: от 2500 рублей в месяц.

        Преподаватели: Ченских Дмитрий Павлович, Гаевая Ольга Владимировна - действующие танцоры, опыт преподавания от 8 лет.

        Форма одежды: чешки мягкие, девочкам гимнастический черный купальник, черные лосины; мальчикам - брюки, футболка; девочкам постарше - юбочка, танцевальные туфли, одежда по программе.

        Дополнительные расходы: костюмы на выступления, танцевальная обувь.

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