Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Спортивные бальные танцы в Студии "Траектория"
Адреса
Информация
Описание: Спортивные бальные танцы развивают координацию движений, позволяющую научиться контролировать, где в данный момент находится каждая из частей тела и что она делает, и скоординировать их движение; тренируют чувство ритма; повышают уровень физической формы; тренируют силу, гибкость, выносливость, умение концентрироваться и расслабляться, сокращать и растягивать мышцы.
В программу обучения входит:
- Академическая разминка;
- Силовая подготовка;
- Стрейч-джаз;
- Хореография;
- Латиноамериканская группа танцев (самба, ча-ча, румба, пасодобль, джайв);
- Европейская группа танцев (медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп);
- Современные танцевальные направления.
Самые маленькие дети изучают основы хореографии, ритмики, учатся слышать музыку, развивают чувство ритма.
Возраст: от 3-х лет и старше.
Расписание занятий: дети делятся на группы по уровню подготовки и по возрасту, у каждой группы свое расписание, есть дневные и вечерние занятия.
Продолжительность занятия: 1 час - 1 час 15 минут - 1 час 30 минут - в зависимости от возраста.
Частота занятий: 2 раза в неделю, позже добавляется 1 занятие для практики.
Стоимость: от 2500 рублей в месяц.
Преподаватели: Ченских Дмитрий Павлович, Гаевая Ольга Владимировна - действующие танцоры, опыт преподавания от 8 лет.
Форма одежды: чешки мягкие, девочкам гимнастический черный купальник, черные лосины; мальчикам - брюки, футболка; девочкам постарше - юбочка, танцевальные туфли, одежда по программе.
Дополнительные расходы: костюмы на выступления, танцевальная обувь.
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 1
-
Хореография в танцевальной студии "ChicaGo"От 3 до 13 лет От 2000 до 2000 руб Частная
-
Современная хореография в студии "Шкода"От 5 до 13 лет От 2800 руб Частная
-
Танцевальный микс в студии "Flash dance studio"От 3 до 16 лет Частная
-
Танцевальный кружок "Zеркало" в Школе "Эврика"От 3 до 16 лет От 2100 руб Частная
-
Детская хореография в спорткомплексе ГаваньОт 5 до 18 лет До 2000 руб Частная
-
Классическая хореография в Школе "Русский балет"От 3 до 13 лет От 3500 до 4000 руб Частная
-
Спортивно-бальные танцы в Фитнес-клубе "Тяга"От 5 до 14 лет От 2500 до 2500 руб Частная
-
Детская акробатика в спортивном клубе Самбо 70От 5 до 6 лет От 2500 до 2500 руб Частная
-
Бальные танцы в ТСК "Асидус"От 6 до 13 лет От 2500 до 2500 руб Частная
-
Ансамбль индийского танца "Дости" во Дворце детского творчестваОт 9 до 17 лет Государственная
Загрузка комментариев...