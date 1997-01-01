Спортивные бальные танцы в Студии "Траектория"

Информация

Описание: Спортивные бальные танцы развивают координацию движений, позволяющую научиться контролировать, где в данный момент находится каждая из частей тела и что она делает, и скоординировать их движение; тренируют чувство ритма; ​повышают уровень физической формы; тренируют силу, гибкость, выносливость, умение концентрироваться и расслабляться, сокращать и растягивать мышцы.

В программу обучения входит:

- Академическая разминка;

- Силовая подготовка;

- Стрейч-джаз;

- Хореография;

- Латиноамериканская группа танцев (самба, ча-ча, румба, пасодобль, джайв);

- Европейская группа танцев (медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп);

- Современные танцевальные направления.

Самые маленькие дети изучают основы хореографии, ритмики, учатся слышать музыку, развивают чувство ритма.

Возраст: от 3-х лет и старше.

Расписание занятий: дети делятся на группы по уровню подготовки и по возрасту, у каждой группы свое расписание, есть дневные и вечерние занятия.

Продолжительность занятия: 1 час - 1 час 15 минут - 1 час 30 минут - в зависимости от возраста.

Частота занятий: 2 раза в неделю, позже добавляется 1 занятие для практики.

Стоимость: от 2500 рублей в месяц.

Преподаватели: Ченских Дмитрий Павлович, Гаевая Ольга Владимировна - действующие танцоры, опыт преподавания от 8 лет.

Форма одежды: чешки мягкие, девочкам гимнастический черный купальник, черные лосины; мальчикам - брюки, футболка; девочкам постарше - юбочка, танцевальные туфли, одежда по программе.

Дополнительные расходы: костюмы на выступления, танцевальная обувь.