Спортивные бальные танцы в Танцевально-спортивном клубе "АниКа"

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Описание: Бальные танцы для детей – это вид спорта, предусматривающий развитие пластики, координацию движений, постановку корпуса.

Бальные танцы помогают воспитывать у детей чувство ритма и эстетического восприятия мира;

Бальные танцы способствуют правильному физическому развитию. В процессе занятий бальными танцами у детей развивается и тренируется мышечная сила корпуса и ног, пластика рук, происходит развитие общей физической подготовки (силы, выносливости, ловкости), развиваются: гибкость, устойчивость и координация;

Занятия детей бальными танцами дисциплинируют, помогают лучшему согласованию мысли и действий, воспитывают одаренную, трудолюбивую, физически крепкую, творческую личность;

Бальные танцы научат детей уметь активно слушать музыку, быть предельно ритмичными и проявлять свои музыкальные впечатления в осмысленных движениях, доступных детскому возрасту – такие навыки и знания необходимы для гармоничного развития и воспитания ребенка.

Возраст: От 4-х до 18-ти лет, дети делятся на 2 группы: 4 - 7 лет; 8 лет и старше.

Продолжительность занятия: 1 - 1,5 часа в зависимости от возраста.

Количество человек в группах: от 10 до 15 чел.

Стоимость: 2 000 - 2500 руб. за месяц, пробное занятие - бесплатно.

Форма: девочки - купальники, чешки. Мальчики - футболки, шорты/брюки, чешки.