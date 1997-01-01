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        Столярный кружок в Открытой мастерской "Древрика"

        Столярный кружок в Открытой мастерской "Древрика"

        Ремесло
        Рейтинг: 7.0
        Цена: 1200 - 7900
        Возраст: 7 - 16 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 66
        • +7 (423) 254-03-16
        • +7 (902) 524-03-16 , WatsApp
        • +7 (962) 335-73-28
        Информация

        Описание: в мастерской ребята не просто учатся работе с ручными и электроинструментами, пилят, строгают, но и воплощают задумки в своих изделиях, видят результаты своих трудов и могут забрать их домой. Ученики практически самостоятельно смогут обустроить свою комнату и дом.

        В обучение используется подход, при котором ребята сами могут мыслить творчески, понимать логически, что они делают, для чего, а также учиться самостоятельно решать технические задачи и брать на себя ответственность за результат. Так появляются выдающиеся инженеры, архитекторы и изобретатели.

        В программу входят как базовые столярные навыки по изготовлению игрушек, мебели и мелочей для дома, так и современные конструктивные решения, симбиоз дерева с другими материалами, с электрикой и механизмами. На занятиях детей инструктируют по правилам поведения в столярной мастерской, преподаватели внимательно следят за соблюдением техники безопасности.

        К занятиям также допускаются девочки.

        Стоимость:

        • 2 раза в неделю - 7 900 рублей в месяц (6 700 при оплате за 3 месяца сразу);
        • 1 раз в неделю - стоимость за месяц 3 950 рублей (3350 при оплате за 3 месяца сразу);
        • пробное занятие - 1200 рублей.

        Все необходимые материалы входят в стоимость обучения.

        Возрастные группы:

        • от 7 до 10 лет;
        • от 13 до 16 лет.

        Продолжительность: 1 час 30 минут.

        Частота занятий: 1 или 2 раза в неделю (частота определяется по желанию).

        Количество человек в группе: до 8 человек.
         

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