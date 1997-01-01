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Эстрадный танец в Танцевальной студии "Dance Family"
Адреса
- +7 (423) 291-64-91
- +7 (950) 283-46-91
Информация
Описание: на занятиях дети разучивают базовые танцевальные движения, а также занимаются постановкой танцев в различных направлениях.
Благодаря занятиям детский организм хорошо развивается физически, улучшается гибкость, развиваются мышцы, появляется тонус во всем теле. Занимаясь танцами, у ребенка формируется красивая походка и здоровая осанка, развивается равновесие и координация движений. Кроме того, танец способствует развитию фантазии и артистизма, дает свободу самовыражения, развивает внимание и помогает направить детскую энергию в полезное творческое занятие.
Стоимость:
- абонемент на 8 занятий в месяц - 2000 рублей;
- абонемент на 12 занятий в месяц - 2500 рублей;
- разовое занятие - 300 рублей.
Возрастные группы:
- от 4 до 6 лет;
- от 7 до 9 лет;
- от 10 лет и старше (закрытые группы для детей, достигших определенного уровня подготовки в танцах).
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Форма: удобная спортивная одежда.
Преподаватель: Филиппова Екатерина Эдуардовна.
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