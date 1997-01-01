Эстрадный танец в Танцевальной студии "Dance Family"

Информация

Описание: на занятиях дети разучивают базовые танцевальные движения, а также занимаются постановкой танцев в различных направлениях.

Благодаря занятиям детский организм хорошо развивается физически, улучшается гибкость, развиваются мышцы, появляется тонус во всем теле. Занимаясь танцами, у ребенка формируется красивая походка и здоровая осанка, развивается равновесие и координация движений. Кроме того, танец способствует развитию фантазии и артистизма, дает свободу самовыражения, развивает внимание и помогает направить детскую энергию в полезное творческое занятие.

Стоимость:

абонемент на 8 занятий в месяц - 2000 рублей;

абонемент на 12 занятий в месяц - 2500 рублей;

разовое занятие - 300 рублей.

Возрастные группы:

от 4 до 6 лет;

от 7 до 9 лет;

от 10 лет и старше (закрытые группы для детей, достигших определенного уровня подготовки в танцах).

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Форма: удобная спортивная одежда.

Преподаватель: Филиппова Екатерина Эдуардовна.