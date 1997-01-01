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Студия "Малышка" в Речевом центре "Логопед"
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Описание: занятия направлены на интеллектуальное и физическое развитие, в основе занятий лежит комплексное развитие малыша одновременно по всем направлениям:
- рисование, лепка, аппликация;
- развитие речи, логики, памяти, внимания, мышления;
- развитие элементарных математических представлений;
- развитие крупной и мелкой моторики;
- адаптация к детскому саду.
Обучение проходит по программе «Эвристика», задача которой помочь каждому ребенку стать исследователем-первооткрывателем. Эвристика формирует настойчивость, терпение, творческий потенциал. Занимающийся эвристикой лучше планирует свою деятельность, прогнозирует ситуацию, последовательнее и точнее излагает мысли, лучше умеет обосновать свою позицию. Эвристика не самоцель, а средство формирования саморазвивающейся личности.
Основная цель занятий эвристикой – дать ребенку ощущение уверенности в своих силах, основанное на том, что окружающий мир постижим.
Возраст: от 1 года до 4 лет.
Стоимость: абонемент на 8 занятий - 3500 рублей, разовое и пробное занятие - 600 рублей.
Продолжительность: 50 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
Преподаватели: Козина Илона Владимировна - логопед-дефектолог, нейропсихолог.
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