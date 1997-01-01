Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Вокальный кружок "Музыкальная сказка" в Детском клубе "Орленок"
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 92
- +7 (423) 231-97-43
Информация
Описание: занятия вокалом направлены на развитие музыкального слуха, ритма и вокальных данных ребенка. Благодаря пению ребенок развивается творчески, самореализуется и обретает уверенность в себе. В хоровом кружке ребенок научится работать в коллективе и заведет новых друзей.
Также занятия вокалом расширят кругозор ребенка, привьют любовь к искусству, эстетический вкус, научат быть музыкально грамотным.
Занятия возможны как в группе, так и индивидуально.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 6 до 17 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Преподаватель: Исакова Иннесса Валерьевна.
-
Вокально-хореографический кружок в Детской студии "Акварель"От 3 до 12 лет От 2800 до 2800 руб Частная
-
Обучение игре на бас гитаре в школе "Виртуозы"От 7 до 7 лет Государственная
-
Вокал в Детском клубе "Юность"От 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Фортепиано в центре "88 клавиш"От 2 до 18 лет От 500 до 1000 руб Частная
-
Кружок "Аллегро" в МАУ ДО "Центринформ"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Музыка в школе развития «Солнечный остров»От 3 до 7 лет От 600 до 2400 руб Частная
-
Обучение игре на фортепиано в школе "Виртуозы"От 5 до 18 лет От 750 до 1100 руб Частная
-
Фортепиано-синтезатор во Дворце детского творчестваОт 7 до 15 лет Государственная
-
Кружок "Звонкие струны" в дк им. НейбутаОт 5 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Уроки игры на гитаре в Детском клубе им. КарбышеваОт 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...