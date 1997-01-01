Вокальный кружок "Музыкальная сказка" в Детском клубе "Орленок"

Информация

Описание: занятия вокалом направлены на развитие музыкального слуха, ритма и вокальных данных ребенка. Благодаря пению ребенок развивается творчески, самореализуется и обретает уверенность в себе. В хоровом кружке ребенок научится работать в коллективе и заведет новых друзей.

Также занятия вокалом расширят кругозор ребенка, привьют любовь к искусству, эстетический вкус, научат быть музыкально грамотным.

Занятия возможны как в группе, так и индивидуально.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 17 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Преподаватель: Исакова Иннесса Валерьевна.