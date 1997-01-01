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Кружок английского языка "Мир без границ" в клубе "Юность"
Адреса
- +7 (423) 226-57-44
- +7 (950) 284-89-98 , WhatsApp
Информация
Описание: обучение английскому языку проходит в игровом формате с зарядкой, языковой разминкой и песнями. Дети пишут письма ребятам в другие страны, участвуют в разных инициативах и совместных проектах с детьми из разных стран.
В основе обучения Оксфордская программа Family and Friends, а для старших школьников используется серия учебников Solutions (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanvced). Основная программа дополнена множеством материалов, таких, как видео, песни, игры по темам. Также для ребят проходят творческие уроки, где они учатся самым разным вещам, например, мастерить поделки и открытки или даже готовить молочный коктейль.
В 2016 году клуб провел несколько проектов с партнёрскими школами по всему свету, в ходе которых ребята познакомились со школьниками из Treendale Primary School в Австралии, обменялись с ними видео-приветствиями и посылками. А также поучаствовали в международном проекте "Сказки народов мира", который проводился в Birla High School в Индии, где ребята клуба представили видео с репетиции русской народной сказки "Теремок" на английском языке. Сейчас ученики клуба продолжают участвовать в проекте "Праздники народов мира", в рамках которого праздники проходят параллельно с индийскими школьниками, ребята обмениваются фотографиями и видео.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 5 до 15 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество детей в группе: до 8-10 человек.
Преподаватели: Александра Сергеевна Сиренко.
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