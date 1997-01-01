Кружок декоративного творчества "Смешарики" в клубе "Волна"

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Описание: на занятиях дети учатся вышивать. Работая с нитками и тканью, они лучше усваивают цвета и фактуру. Начиная с копирования различных узоров, а затем переходя к созданию собственных, ребенок открывает свое творческое начало, учится творить своими руками, что стимулирует развитие вообрадения и творческую активность.

Вышивание также развивает мелкую моторику рук ребенка, что положительно сказывается на развитии его интеллекта и речи. Благодаря вышиванию дети тренируют усидчивость, внимательность, силу воли и стремление доводить дело до конца. Занятия вышиванием оказывают успокаивающее действие и помогают привести в порядок нервную систему ребенка.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 5 до 15 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю (в зависимости от года обучения).

Преподаватель: Лукина Татьяна Ивановна.