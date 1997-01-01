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Кружок декоративного творчества "Смешарики" в клубе "Волна"
Адреса
- +7 (423) 244-94-26
Информация
Описание: на занятиях дети учатся вышивать. Работая с нитками и тканью, они лучше усваивают цвета и фактуру. Начиная с копирования различных узоров, а затем переходя к созданию собственных, ребенок открывает свое творческое начало, учится творить своими руками, что стимулирует развитие вообрадения и творческую активность.
Вышивание также развивает мелкую моторику рук ребенка, что положительно сказывается на развитии его интеллекта и речи. Благодаря вышиванию дети тренируют усидчивость, внимательность, силу воли и стремление доводить дело до конца. Занятия вышиванием оказывают успокаивающее действие и помогают привести в порядок нервную систему ребенка.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 5 до 15 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю (в зависимости от года обучения).
Преподаватель: Лукина Татьяна Ивановна.
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