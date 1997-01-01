"Брейк данс" в Студии современного танца в клубе "Экзито"

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Описание: Танцы развивают физическую силу и выносливость, координацию движений, придают мышечный тонус, активизируют память, учат работать в команде. Занятия брейк дансом проводятся в группах, ребята постоянно выступают на городских, краевых, а также международных мероприятиях.

Брейк данс – это отличная разминка для тех, кто мало двигается, и замечательная возможность выплеснуть энергию для активных детей. На таких занятиях ребенок психологически раскрепощается, избавляется от комплексов, учится общаться с другими детьми и уважать друг друга.

В Брейк дансе дается такая физическая нагрузка, которая формирует осанку, делает движения более легкими, тренировки благоприятно воздействуют на сердце.

Возраст: От 6-ти до 18-ти лет.

Расписание занятий: вторник, четверг: 19:00-20:00, суббота: 15:00-16:00.

Количество человек в группах: от 5 до 10 человек.

Продолжительность занятия: 1 час.

Стоимость: 1800 до 2000 руб. в месяц в зависимости от количества занятий.

Преподаватели: Федор Евгеньевич.

Форма одежды: свободная, удобная, не сковывающая движений.