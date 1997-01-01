Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
"Брейк данс" в Студии современного танца в клубе "Экзито"
Адреса
- +7 (423) 293-68-56
- +7 (423) 275-66-82
- +7 (914) 705-66-82
Информация
Описание: Танцы развивают физическую силу и выносливость, координацию движений, придают мышечный тонус, активизируют память, учат работать в команде. Занятия брейк дансом проводятся в группах, ребята постоянно выступают на городских, краевых, а также международных мероприятиях.
Брейк данс – это отличная разминка для тех, кто мало двигается, и замечательная возможность выплеснуть энергию для активных детей. На таких занятиях ребенок психологически раскрепощается, избавляется от комплексов, учится общаться с другими детьми и уважать друг друга.
В Брейк дансе дается такая физическая нагрузка, которая формирует осанку, делает движения более легкими, тренировки благоприятно воздействуют на сердце.
Возраст: От 6-ти до 18-ти лет.
Расписание занятий: вторник, четверг: 19:00-20:00, суббота: 15:00-16:00.
Количество человек в группах: от 5 до 10 человек.
Продолжительность занятия: 1 час.
Стоимость: 1800 до 2000 руб. в месяц в зависимости от количества занятий.
Преподаватели: Федор Евгеньевич.
Форма одежды: свободная, удобная, не сковывающая движений.
-
Программа "Star Teen" в Танцевальной студии "Arte"От 7 до 14 лет До 3000 руб Частная
-
Хореография для детей в спортивном клубе БратОт 3 до 6 лет От 1200 до 1500 руб Частная
-
Группа выходного дня в студии "Шкода"От 3 до 6 лет От 2200 руб Частная
-
Танцевальный микс в студии "Flash dance studio"От 3 до 16 лет Частная
-
Ритмика в фитнес-клубе "Седьмое небо"От 3 до 7 лет От 1700 до 2000 руб Частная
-
Современная хореография в студии "Este"От 3 до 18 лет От 2000 до 2400 руб Частная
-
Современная хореография в Студии "Движение"От 4 до 18 лет Частная
-
Клубная латина в фитнес-клубе "Седьмое небо"От 7 до 13 лет От 1700 до 2000 руб Частная
-
Детская хореография в СмайликеОт 3 до 10 лет От 350 до 2400 руб Частная
-
Общее танцевальное развитие в студии "Шкода"От 3 до 7 лет От 2800 руб Частная
Загрузка комментариев...