Музыкальный кружок "Страна Фантазия" в клубе "Юность"

Информация

Описание: в программе обучения занятия музыкой, фортепиано, вокалом, а также хоровым пением. Руководитель музыкальной студии - педагог с многолетним опытом работы Галина Ивановна Безызвестных. Среди ее учеников лауреаты городских конкурсов и участники всевозможных концертов.

Музыкальные и вокальные занятия помогают ребенку сформировать гармоничную личность, а также научиться слышать и тонко чувствовать окружающий мир.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 5 до 15 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Преподаватели: Безызвестных Галина Ивановна.