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Музыкальный кружок "Страна Фантазия" в клубе "Юность"
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Пушкинская, 6
- +7 (423) 226-57-44
- +7 (950) 284-89-98 , WhatsApp
Информация
Описание: в программе обучения занятия музыкой, фортепиано, вокалом, а также хоровым пением. Руководитель музыкальной студии - педагог с многолетним опытом работы Галина Ивановна Безызвестных. Среди ее учеников лауреаты городских конкурсов и участники всевозможных концертов.
Музыкальные и вокальные занятия помогают ребенку сформировать гармоничную личность, а также научиться слышать и тонко чувствовать окружающий мир.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 5 до 15 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Преподаватели: Безызвестных Галина Ивановна.
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