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Брейк-данс в фитнес-клубе "Седьмое небо"
Адреса
- +7 (423) 236-21-91
- +7 (423) 256-35-43
Информация
Описание: брейк-данс – удачное слияние танцевальных направлений и стилей, умелая импровизация под звуки ритмичной музыки. Занятия этим танцевальным направлением помогают приобрести навыки гармоничного и свободного движения, научиться владеть телом. Брейк-данс учит чувству ритма и свободному самовыражению.
На занятиях ребята разучивают акробатические танцевальные движения, в числе которых знаменитая стойка на голове, являющаяся основой для различных фризов. Стойка укрепляет и развивает позвоночник.
Стоимость: от 1700 (8 занятий) до 2000 (12 занятий) рублей в месяц.
Возраст: от 6 до 10 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Форма одежды: удобная, не сковывающая движений, чешки/балетки/носочки.
Преподаватели: Жанна Ягушкина - инструктор групповых программ (Break Dance).
Дополнительные расходы: пошив костюмов для выступлений осуществляется из средств родителей.
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