Брейк-данс в фитнес-клубе "Седьмое небо"

Информация

Описание: брейк-данс – удачное слияние танцевальных направлений и стилей, умелая импровизация под звуки ритмичной музыки. Занятия этим танцевальным направлением помогают приобрести навыки гармоничного и свободного движения, научиться владеть телом. Брейк-данс учит чувству ритма и свободному самовыражению.

На занятиях ребята разучивают акробатические танцевальные движения, в числе которых знаменитая стойка на голове, являющаяся основой для различных фризов. Стойка укрепляет и развивает позвоночник.

Стоимость: от 1700 (8 занятий) до 2000 (12 занятий) рублей в месяц.

Возраст: от 6 до 10 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Форма одежды: удобная, не сковывающая движений, чешки/балетки/носочки.

Преподаватели: Жанна Ягушкина - инструктор групповых программ (Break Dance).

Дополнительные расходы: пошив костюмов для выступлений осуществляется из средств родителей.