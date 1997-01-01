Студия танца "Вихрь" в фитнес-клубе "Седьмое небо"

Информация

Описание: студия танца "Вихрь" специализируется на народно-эстрадных танцах. Танцы помогают раскрыть индивидуальность ребенка, помогают ему обрести уверенность в себе, стать свободным от комплексов. Детские танцы способствуют эстетическому развитию, формируют музыкальный слух, чувство ритма, координацию движений. У ребенка улучшается гибкость, физическая подвижность, формируется здоровая осанка и походка, а также красивая фигура. Занимаясь регулярно ребенок самовыражается, расширяет свой кругозор.

В програме занятия:

физическая разминка,

разучивание танцевальных движений и постановка танцев,

упражнения на растяжку,

общефизическая подготовка.

Стоимость: от 1700 (8 занятий) до 1900 (12 занятий) рублей в месяц.

Возрастные группы:

от 3 до 5 лет;

от 6 до 7 лет;

от 8 до 12 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 15 человек.

Форма одежды: удобная, не сковывающая движений, а также чешки/балетки/носочки.

Преподаватели: Макарова Светлана Викторовна.

Дополнительные расходы: пошив костюмов ндля выступлений осуществляется из средств родителей.