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Студия танца "Вихрь" в фитнес-клубе "Седьмое небо"
Адреса
- +7 (423) 257-58-48 , администратор
- +7 (423) 295-37-70 , директор
Информация
Описание: студия танца "Вихрь" специализируется на народно-эстрадных танцах. Танцы помогают раскрыть индивидуальность ребенка, помогают ему обрести уверенность в себе, стать свободным от комплексов. Детские танцы способствуют эстетическому развитию, формируют музыкальный слух, чувство ритма, координацию движений. У ребенка улучшается гибкость, физическая подвижность, формируется здоровая осанка и походка, а также красивая фигура. Занимаясь регулярно ребенок самовыражается, расширяет свой кругозор.
В програме занятия:
- физическая разминка,
- разучивание танцевальных движений и постановка танцев,
- упражнения на растяжку,
- общефизическая подготовка.
Стоимость: от 1700 (8 занятий) до 1900 (12 занятий) рублей в месяц.
Возрастные группы:
- от 3 до 5 лет;
- от 6 до 7 лет;
- от 8 до 12 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 15 человек.
Форма одежды: удобная, не сковывающая движений, а также чешки/балетки/носочки.
Преподаватели: Макарова Светлана Викторовна.
Дополнительные расходы: пошив костюмов ндля выступлений осуществляется из средств родителей.
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