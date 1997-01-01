Кружок рисования "Веселые карандаши" в клубе "Тимуровец"

Информация

Описание: занятия рисованием помогают ребенку развить воображение, память, концентрацию внимания. В ходе срисовывания предмета ребенок учится запоминать и визуально передавать детали, что развивает память. В процессе подключается фантазия.

Также рисование помогает в подготовке руки к пиьсму, развивает мелкую моторику ребенка.Также во время рисования у ребенка формируется эстетический вкус, любовь к искусству, появляется возможность самовыражения.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 5 до 15 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Преподаватель: Асаевич Ольга Васильевна.