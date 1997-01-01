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Кружок рисования "Веселые карандаши" в клубе "Тимуровец"
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Нерчинская, 21
- +7 (423) 242-78-17
Информация
Описание: занятия рисованием помогают ребенку развить воображение, память, концентрацию внимания. В ходе срисовывания предмета ребенок учится запоминать и визуально передавать детали, что развивает память. В процессе подключается фантазия.
Также рисование помогает в подготовке руки к пиьсму, развивает мелкую моторику ребенка.Также во время рисования у ребенка формируется эстетический вкус, любовь к искусству, появляется возможность самовыражения.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 5 до 15 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Преподаватель: Асаевич Ольга Васильевна.
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