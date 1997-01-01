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Сумо в спортивном клубе Амазонки
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Центр, ул. Батарейная, 2
- +7 (423) 240-17-05
- +7 (423) 240-06-33
Информация
Описание: В программу входит: общефизическое развитие, обучение борьбе сумо.
Возраст: От 5-ти до 18-ти лет.
Продолжительность занятия: 1-1,5 часа.
Стоимость: Бесплатно.
Преподаватели: Бартош Оксана Владимировна - тренер, Чумаш Валерия Владимировна - тренер.
Форма: приобретается самостоятельно.
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