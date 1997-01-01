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Танцы "Break Dance" в Студии "Mix Dance"
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Описание: Break dance – это совокупность различных элементов и смена уровней во время танца. Break Dance - это часть хип-хоп культуры, и на данный момент современные музыкальные тенденции позволяют расширить музыкальный диапазон и подобрать наиболее подходящий темп и качающее разнообразие битов. Нужно заметить, что базой для брейкинга служат любые спортивные направления (гимнастика, акробатика, фитнес и т.д.). Break Dance помогает развить координацию, чувство ритма, гибкость и физическую выносливость.
Структура занятий:
- Разминка;
- Изучение базовых элементов;
- Теоретическая часть (упражнения на развитие музыкальности);
- Соединение изученных элементов в единую танцевальную связку;
- Общая физическая подготовка;
- Специальная физическая подготовка;
- Проведение соревнований внутри группы (батлы).
Возраст: 5 -18 лет.
Стоимость: от 2300 рублей в месяц.
Расписание занятий: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 17:00-18:00
Продолжительность занятий: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 5 до 15.
Преподаватели: Вадим Майков, Павел Иванов, Жанна Ягушкина.
Форма одежды: Удобная одежда, не сковывающая движения: спортивные штаны, лосины, шорты, футболки, майки. Форма приобретается самостоятельно.
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Стаж 10 летОтзывов: 0Стаж 10 летОтзывов: 1
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж 6 летОтзывов: 1
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Стаж 3 годаОтзывов: 0Стаж 3 годаОтзывов: 1
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