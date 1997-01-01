Танцы "Break Dance" в Студии "Mix Dance"

Информация

Описание: Break dance – это совокупность различных элементов и смена уровней во время танца. Break Dance - это часть хип-хоп культуры, и на данный момент современные музыкальные тенденции позволяют расширить музыкальный диапазон и подобрать наиболее подходящий темп и качающее разнообразие битов. Нужно заметить, что базой для брейкинга служат любые спортивные направления (гимнастика, акробатика, фитнес и т.д.). Break Dance помогает развить координацию, чувство ритма, гибкость и физическую выносливость.

Структура занятий:

Разминка; Изучение базовых элементов; Теоретическая часть (упражнения на развитие музыкальности); Соединение изученных элементов в единую танцевальную связку; Общая физическая подготовка; Специальная физическая подготовка; Проведение соревнований внутри группы (батлы).

Возраст: 5 -18 лет.

Стоимость: от 2300 рублей в месяц.

Расписание занятий: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 17:00-18:00

Продолжительность занятий: 1 час.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группах: от 5 до 15.

Преподаватели: Вадим Майков, Павел Иванов, Жанна Ягушкина.

Форма одежды: Удобная одежда, не сковывающая движения: спортивные штаны, лосины, шорты, футболки, майки. Форма приобретается самостоятельно.