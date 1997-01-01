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        Танцы "Dancehall" в Студии "Mix Dance"

        Танцы "Dancehall" в Студии "Mix Dance"

        Количество преподавателей: 3
        Тел: +7 (423) 270-28-29
        Танцы
        Рейтинг: 8.2
        Цена: От 2300
        Возраст: 5 - 18 лет
        Отзывов: 0
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        Владивосток, Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103 , КТ "Иллюзион", 2-й этаж
        Владивосток, Первая речка, пр-т Океанский, 90
        Информация

        Описание: Dancehall - очень динамичный, энергичный и пластичный танец. Dancehall подходит как для мальчиков, так и для девочек. Предварительной специальной подготовки не требуется. Занятия улучшают выносливость, координацию движений, приводят в тонус мышцы.

        Структура занятий:

        1. Разминка/растанцовка тела;
        2. Изучение стэпов;
        3. Работа со стэпами, вариациями, импровизация;
        4. Работа с музыкой, развитие слуха;
        5. Постановка рутин на основе степов;
        6. Творческие самостоятельные задания;
        7. Изучение авторских хореографий;
        8. Постановка номеров, подготовка к работе на сцене;
        9. Силовые упражнения на укрепление мышц;
        10. Растяжка.

        Возраст: 5 -18 лет.

        Стоимость: от 2300 рублей в месяц.

        Расписание занятий: 

        Понедельник, среда, пятница: 17:00-18:00 (1 речка)

        Вторник, четверг: 19:00-20:00, 20:00-21:00 (2 речка/Иллюзион), 20:00-21:00 (1 речка)

        Понедельник, четверг: 21:00-22:00 (1 речка)

        Продолжительность занятий: 1 час.

        Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

        Количество человек в группах: от 5 до 15.

        Преподаватели: Анастасия Гевондова, Вадим Майков, Татьяна Апсите.

        Форма одежды: Удобная одежда, не сковывающая движения: спортивные штаны, лосины, шорты, футболки, майки. Форма приобретается самостоятельно.  

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