Танцы "Dancehall" в Студии "Mix Dance"

Информация

Описание: Dancehall - очень динамичный, энергичный и пластичный танец. Dancehall подходит как для мальчиков, так и для девочек. Предварительной специальной подготовки не требуется. Занятия улучшают выносливость, координацию движений, приводят в тонус мышцы.

Структура занятий:

Разминка/растанцовка тела; Изучение стэпов; Работа со стэпами, вариациями, импровизация; Работа с музыкой, развитие слуха; Постановка рутин на основе степов; Творческие самостоятельные задания; Изучение авторских хореографий; Постановка номеров, подготовка к работе на сцене; Силовые упражнения на укрепление мышц; Растяжка.

Возраст: 5 -18 лет.

Стоимость: от 2300 рублей в месяц.

Расписание занятий:

Понедельник, среда, пятница: 17:00-18:00 (1 речка)

Вторник, четверг: 19:00-20:00, 20:00-21:00 (2 речка/Иллюзион), 20:00-21:00 (1 речка)

Понедельник, четверг: 21:00-22:00 (1 речка)

Продолжительность занятий: 1 час.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группах: от 5 до 15.

Преподаватели: Анастасия Гевондова, Вадим Майков, Татьяна Апсите.

Форма одежды: Удобная одежда, не сковывающая движения: спортивные штаны, лосины, шорты, футболки, майки. Форма приобретается самостоятельно.