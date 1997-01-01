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Танцы "Dancehall" в Студии "Mix Dance"
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Описание: Dancehall - очень динамичный, энергичный и пластичный танец. Dancehall подходит как для мальчиков, так и для девочек. Предварительной специальной подготовки не требуется. Занятия улучшают выносливость, координацию движений, приводят в тонус мышцы.
Структура занятий:
- Разминка/растанцовка тела;
- Изучение стэпов;
- Работа со стэпами, вариациями, импровизация;
- Работа с музыкой, развитие слуха;
- Постановка рутин на основе степов;
- Творческие самостоятельные задания;
- Изучение авторских хореографий;
- Постановка номеров, подготовка к работе на сцене;
- Силовые упражнения на укрепление мышц;
- Растяжка.
Возраст: 5 -18 лет.
Стоимость: от 2300 рублей в месяц.
Расписание занятий:
Понедельник, среда, пятница: 17:00-18:00 (1 речка)
Вторник, четверг: 19:00-20:00, 20:00-21:00 (2 речка/Иллюзион), 20:00-21:00 (1 речка)
Понедельник, четверг: 21:00-22:00 (1 речка)
Продолжительность занятий: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 5 до 15.
Преподаватели: Анастасия Гевондова, Вадим Майков, Татьяна Апсите.
Форма одежды: Удобная одежда, не сковывающая движения: спортивные штаны, лосины, шорты, футболки, майки. Форма приобретается самостоятельно.
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Стаж 9 летОтзывов: 0Стаж 9 летОтзывов: 0
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