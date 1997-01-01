Танцы "Hip-Hop" в Студии "Mix Dance"

Информация

Описание: Hip-Hop является популярным стилем танца среди мальчишек и девчонок. Он дает много возможностей для импровизации (freestyle) и самовыражения. Именно в hip-hop можно раскрыть весь свой танцевальный потенциал и проявить характер в полном объеме.

В Hip-Hop танце главное – качи и степы, а также свободная работа корпуса и ног. Низкая посадка корпуса, расслабленные колени, движения, обращённые в пол – это Hip-hop.

Структура занятий:

Разминка; Изучение базовых элементов; Теория; Упражнения на развитие музыкальности, чувства ритма; Соединение выученных элементов в танцевальные связки; Импровизация (freestyle); Проведение соревнований (батлов) и выход в круги («джемы»); Физическая нагрузка.

Возраст: 5 -18 лет.

Стоимость: от 2300 рублей в месяц.

Расписание занятий: вторник, четверг: 20:00-21:00; среда: 18:00-19:00.

Продолжительность занятий: 1 час.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группах: от 5 до 15.

Преподаватели: Панишев Артур (вторник, четверг), Прокопенко Альбина (среда).

Форма одежды: Удобная одежда, не сковывающая движения: спортивные штаны, шорты, футболки, майки. Форма приобретается самостоятельно.