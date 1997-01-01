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Танцы "Hip-Hop" в Студии "Mix Dance"
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Описание: Hip-Hop является популярным стилем танца среди мальчишек и девчонок. Он дает много возможностей для импровизации (freestyle) и самовыражения. Именно в hip-hop можно раскрыть весь свой танцевальный потенциал и проявить характер в полном объеме.
В Hip-Hop танце главное – качи и степы, а также свободная работа корпуса и ног. Низкая посадка корпуса, расслабленные колени, движения, обращённые в пол – это Hip-hop.
Структура занятий:
- Разминка;
- Изучение базовых элементов;
- Теория;
- Упражнения на развитие музыкальности, чувства ритма;
- Соединение выученных элементов в танцевальные связки;
- Импровизация (freestyle);
- Проведение соревнований (батлов) и выход в круги («джемы»);
- Физическая нагрузка.
Возраст: 5 -18 лет.
Стоимость: от 2300 рублей в месяц.
Расписание занятий: вторник, четверг: 20:00-21:00; среда: 18:00-19:00.
Продолжительность занятий: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 5 до 15.
Преподаватели: Панишев Артур (вторник, четверг), Прокопенко Альбина (среда).
Форма одежды: Удобная одежда, не сковывающая движения: спортивные штаны, шорты, футболки, майки. Форма приобретается самостоятельно.
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Стаж 3 годаОтзывов: 0Стаж 3 годаОтзывов: 0
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Стаж 4 годаОтзывов: 0Стаж 4 годаОтзывов: 0
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Стаж 12 летОтзывов: 2Стаж 12 летОтзывов: 0
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