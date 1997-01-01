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Танцевальная секция в Ансамбле "Игнис"
Цена: 2000 - 2500
Возраст: 3 - 16 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 74А
Владивосток, Луговая, ул. Светланская, 150
Информация
Описание: В программу обучения входит:
- Хореография (классическая, народная);
- Эстрадный танец;
- Народный танец;
- Современный танец;
- Постановка танцевальных спектаклей;
- Участие в конкурсах и концертах.
Возраст: 3-16 лет, разные возрастные категории:
- 3-4 года;
- 5-6 лет;
- 7-9 лет;
- 10-16 лет.
Продолжительность занятия: 60-90 минут.
Стоимость: 2000 - 2500 руб. в месяц.
Преподаватель: Руководитель: Золотарская Галина Александровна. Преподаватели: опытные хореографы с образованием.
Форма: сменная чистая спортивная одежда, чистые сменные носки.
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