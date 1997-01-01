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Танцевальная студия "Адажио" в ЦДТ Советского р-на
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 60
- +7 (423) 232-49-14
Информация
Описание: В программе: хореография, растяжка, постановка танцев.
Возраст: от 6-ти до 18-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватели: Грибанова Эльвира Владимировна - руководитель.
Форма: приобретается самостоятельно.
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