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Хореография в клубе "Бамбини"
Адреса
- +7 (423) 255-09-09
Информация
Описание: на занятиях дети учатся не только красиво двигаться под музыку, но и импровизировать, фантазировать, играть, а также учатся выражать свои эмоции в танце. Сложные упражнения на пластику становятся легкими, интересными и увлекательными благодаря игровому формату уроков.
На занятиях хореографией дети осваивают танцевальную базу, на основе которой в дальнейшем они могут выбрать наиболее интересное для себя танцевальное направление среди современных, бальных, спортивных латинских или народных танцев. Дети приобретают такие навыки, как пластика, грация, умение управлять своим телом, способность импровизировать и чувствовать ритм.
Стоимость: от 2800 до 3000 рублей (в зависимости от возраста ребенка, для детей помладше занятия дешевле).
Возраст: от 3 до 9 лет (дети распределяются по возрастным группам).
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий:
- 2 раза в неделю у детей до 4 лет;
- 3 раза в неделю у детей от 4 лет.
Количество человек в группе: от 10 до 15 человек.
Преподаватель: Кошарная Александра Викторовна - хореограф, дипломант и лауреат городских, краевых и международных конкурсов и фестивалей, имеет педагогический стаж - 16 лет.
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