Хореография в клубе "Бамбини"

Поиск кружков и секций во Владивостоке
Кружки и секции Преподаватели

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка

Категории
Несколько найденных категорий:
    Несколько найденных подкатегорий:
      Несколько найденных секций:
        Поиск не дал результатов.
        • Любая категория
        • Автодело
        • Автоспорт
        • Аквааэробика
        • Акробатика
        • Актерское мастерство
        • Арт-терапия
        • Архитектура
        • Аэробика
        • Блогинг
        • Боевые искусства
        • Верховая езда
        • Визаж
        • Вожатство и волонтерство
        • Гимнастика
        • Горные лыжи
        • Графика
        • Гребля
        • Декоративно-прикладное искусство
        • Дизайн
        • Живопись
        • Журналистка
        • Изобразительное искусство
        • Иностранные языки
        • Йога
        • Картинг
        • КВН
        • Кино и телевидение
        • Компьютер
        • Конструирование
        • Коньки
        • Краеведение
        • Кулинария
        • Легкая атлетика
        • Лепка
        • Логоритмика
        • Математика
        • Мелкая моторика
        • Ментальная арифметика
        • Мода
        • Моделирование
        • Морское дело
        • Морское многоборье
        • Музыка
        • Мультипликация
        • Настольный теннис
        • Начально-техническое моделирование
        • Общая физическая подготовка
        • Ораторское искусство
        • Оригами
        • Парусный спорт
        • Патриотизм
        • Пауэрлифтинг
        • Первая помощь
        • Плавание
        • Подготовка к ЕГЭ
        • Подготовка к ОГЭ
        • Подготовка к школе
        • Пожарно-прикладной вид занятий
        • Программирование
        • Профориентация
        • Прыжки на батуте
        • Психология
        • Радиосвязь
        • Развитие детей
        • Развитие интеллекта
        • Развитие речи
        • Ремесло
        • Ритмика
        • Робототехника
        • Рукоделие
        • Русский язык
        • Синхронное плавание
        • Скалолазание
        • Скорочтение
        • Сноуборд
        • Современная хореография
        • Спорт
        • Спортивные игры
        • Стрельба
        • Танцы
        • Творчество
        • Театр
        • Теннис
        • Туризм
        • Тяжелая атлетика
        • Фехтование
        • Фигурное катание
        • Физика
        • Физическое развитие
        • Филология и лингвистика
        • Фитнес
        • Флористика
        • Фольклор
        • Фотография
        • Химия
        • Цирковая студия
        • Черчение
        • Чирлидинг
        • Шахматы
        • Экология
        • Эстетика
        • Этикет
        Хореография в клубе "Бамбини"

        Хореография в клубе "Бамбини"

        Количество преподавателей: 1
        Танцы
        Рейтинг: 8.1
        Цена: 2800 - 3000
        Возраст: 3 - 9 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Третья рабочая, ул. Жигура, 26 , 3-й этаж
        • +7 (423) 255-09-09
        Информация

        Описание: на занятиях дети учатся не только красиво двигаться под музыку, но и импровизировать, фантазировать, играть, а также учатся выражать свои эмоции в танце. Сложные упражнения на пластику становятся легкими, интересными и увлекательными благодаря игровому формату уроков.

        На занятиях хореографией дети осваивают танцевальную базу, на основе которой в дальнейшем они могут выбрать наиболее интересное для себя танцевальное направление среди современных, бальных, спортивных латинских или народных танцев. Дети приобретают такие навыки, как пластика, грация, умение управлять своим телом, способность импровизировать и чувствовать ритм.

        Стоимость: от 2800 до 3000 рублей (в зависимости от возраста ребенка, для детей помладше занятия дешевле).

        Возраст: от 3 до 9 лет (дети распределяются по возрастным группам).

        Продолжительность: 1 час.

        Частота занятий:

        • 2 раза в неделю у детей до 4 лет;
        • 3 раза в неделю у детей от 4 лет.

        Количество человек в группе: от 10 до 15 человек.

        Преподаватель: Кошарная Александра Викторовна - хореограф, дипломант и лауреат городских, краевых и международных конкурсов и фестивалей, имеет педагогический стаж - 16 лет.

          Преподаватели секции

          Загрузка комментариев...