Танцевальная студия в Спортивном клубе "Витязь"

Информация

Описание: занятия танцами развивают координацию движений, пластику, чувство ритма и красивую осанку. Дети занимаются на станке, делают упражнения на растяжку, разучивают танцевальные элементы и движения из таких видов танцев, как спортивный рок-н-ролл и джаз модерн. Нагрузка дается в зависимости от возраста детей и физического развития. В ходе обучения дети выступают на городских мероприятиях.

Стоимость:

8 занятий - 2700 рублей в месяц;

12 занятий - 3200 рублей в месяц.

разовое занятие - 350 рублей.

Возраст: от 7 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе:

от 7 до 10 человек в возрастных группах до 5 лет;

до 15 человек в возрастных группах старше 5 лет.

Форма: приобретается самостоятельно (для девочек - гимнастический купальник, чешки/балетки, для мальчиков - футболка, брюки).

Преподаватели: