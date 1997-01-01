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Танцевальная студия в Спортивном клубе "Витязь"
Цена: 350 - 3200
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Столетие, ул. Волховская, 14 , Спортивный клуб "Витязь"
Владивосток, Фадеева, ул. Фадеева, 16 , Спортивный клуб "Витязь"
- +7 (914) 792-44-16
- +7 (423) 263-92-64
Информация
Описание: занятия танцами развивают координацию движений, пластику, чувство ритма и красивую осанку. Дети занимаются на станке, делают упражнения на растяжку, разучивают танцевальные элементы и движения из таких видов танцев, как спортивный рок-н-ролл и джаз модерн. Нагрузка дается в зависимости от возраста детей и физического развития. В ходе обучения дети выступают на городских мероприятиях.
Стоимость:
- 8 занятий - 2700 рублей в месяц;
- 12 занятий - 3200 рублей в месяц.
- разовое занятие - 350 рублей.
Возраст: от 7 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе:
- от 7 до 10 человек в возрастных группах до 5 лет;
- до 15 человек в возрастных группах старше 5 лет.
Форма: приобретается самостоятельно (для девочек - гимнастический купальник, чешки/балетки, для мальчиков - футболка, брюки).
Преподаватели:
- Кузнецова Анастасия Андреевна - хореограф, имеет стаж тренерской работы - 2 года.
- Клокова Алина Романовна - хореограф, имеет стаж тренерской работы - 5 лет.
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Стаж 7 летОтзывов: 0Стаж 7 летОтзывов: 0
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Стаж 4 годаОтзывов: 0Стаж 4 годаОтзывов: 0
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