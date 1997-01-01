Современные танцы в фитнес-клубе "Седьмое небо"

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Описание: на занятиях дети осваивают современные эстрадные танцы. Для детей - это способ показать себя, так как танцы дают возможность импровизации и самовыражения. Кроме того, современные направления позволяют соблюдать модные тенденции, потому так привлекательны для подростков. За счет занятий танцами они могут повысить свою самооценку, обрести уверенность в себе.

Танцы позволяют улучшить осанку, переориентироваться с долгого сидения за компьютером на подвижный, живой и здоровый образ жизни. Яркие динамичные танцы способствуют позитивному настрою в жизни, улучшают настроение и эмоциональное состояние ребенка. А также способствуют формированию хорошей физической формы и растяжки.

Стоимость: от 1700 (8 занятий) до 2000 (12 занятий) рублей в месяц.

Возраст: от 7 до 12 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 15 человек.

Форма одежды: удобная, не сковывающая движений, а также чешки/балетки/носочки.

Преподаватели: Ховатова Нина.

Дополнительные расходы: пошив костюмов для выступлений осуществляется из средств родителей.