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Современные танцы в фитнес-клубе "Седьмое небо"
Адреса
- +7 (423) 236-21-91
- +7 (423) 256-35-43
Информация
Описание: на занятиях дети осваивают современные эстрадные танцы. Для детей - это способ показать себя, так как танцы дают возможность импровизации и самовыражения. Кроме того, современные направления позволяют соблюдать модные тенденции, потому так привлекательны для подростков. За счет занятий танцами они могут повысить свою самооценку, обрести уверенность в себе.
Танцы позволяют улучшить осанку, переориентироваться с долгого сидения за компьютером на подвижный, живой и здоровый образ жизни. Яркие динамичные танцы способствуют позитивному настрою в жизни, улучшают настроение и эмоциональное состояние ребенка. А также способствуют формированию хорошей физической формы и растяжки.
Стоимость: от 1700 (8 занятий) до 2000 (12 занятий) рублей в месяц.
Возраст: от 7 до 12 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 15 человек.
Форма одежды: удобная, не сковывающая движений, а также чешки/балетки/носочки.
Преподаватели: Ховатова Нина.
Дополнительные расходы: пошив костюмов для выступлений осуществляется из средств родителей.
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