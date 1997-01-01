Танцевальный кружок в Детском клубе им. Лазо

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Адреса
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Владивосток, Некрасовская, пр-т Народный, 35
- +7 (423) 245-52-69
Информация
Описание: В программе: растяжка, хореография, постановка танцев.
Возраст: от 6-ти до 15-ти лет.
Продолжительность: 2 часа.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватели: Плотникова Алёна Андреевна - руководитель.
Форма: приобретается самостоятельно.
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